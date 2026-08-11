No More Room in Hell 2: Der Roadmap-Check zum Release 1.0

Torn Banner Studios und Green Man Gaming schicken „No More Room in Hell 2“ heute offiziell aus dem Early Access. Der Hardcore-Koop-Zombie-Shooter feiert damit gleichzeitig seinen Einstand auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Gnadenlos, aber jetzt für alle erreichbar

Zwei Jahre Community-Feedback stecken in diesem Launch. Das wichtigste Fundament ist das volle Crossplay, das PC-Veteranen und Konsolen-Neulinge nahtlos in gemeinsamen 8-Spieler-Lobbys zusammenwirft. Wer neu einsteigt, muss nicht mehr sofort ins kalte Wasser springen.

Das Release-Paket „Armageddon Update“ bringt spürbare Veränderungen an der Spielstruktur:

Neue Spielmodi: Neben dem bekannten, objektbasierten Modus ergänzt der actionreiche Wellen-Modus Survival das Angebot. Wer seine Taktik ohne das Risiko von Permadeath testen will, weicht auf den neuen Solo-Modus aus.

Neben dem bekannten, objektbasierten Modus ergänzt der actionreiche Wellen-Modus Survival das Angebot. Wer seine Taktik ohne das Risiko von Permadeath testen will, weicht auf den neuen Solo-Modus aus. Frische Karten: Für Survival stehen mit Flooded, Lighthouse und der klassischen Night of the Living Dead-Farm drei Szenarien bereit. Der Kern-Modus bekommt zusätzlich den Militärbunker Raven Rock spendiert.

Für Survival stehen mit Flooded, Lighthouse und der klassischen Night of the Living Dead-Farm drei Szenarien bereit. Der Kern-Modus bekommt zusätzlich den Militärbunker Raven Rock spendiert. Balancing und Zugänglichkeit: Ein interaktives Tutorial bereitet auf den Ernstfall vor. Der neue Beginner-Schwierigkeitsgrad bietet zeitgesteuerte Respawns. Im Gegenzug wurden Hard und Nightmare noch einmal spürbar brutaler ausgerichtet.

Ein interaktives Tutorial bereitet auf den Ernstfall vor. Der neue Beginner-Schwierigkeitsgrad bietet zeitgesteuerte Respawns. Im Gegenzug wurden Hard und Nightmare noch einmal spürbar brutaler ausgerichtet. Gefahren und Kämpfe: Die Untoten erhalten Verstärkung durch Prime Runner und schwere Army Reserves. Überarbeitete Nah- und Fernkampf-Mechaniken liefern visuelles Trefferfeedback in Echtzeit.

Die Untoten erhalten Verstärkung durch Prime Runner und schwere Army Reserves. Überarbeitete Nah- und Fernkampf-Mechaniken liefern visuelles Trefferfeedback in Echtzeit. Komfort & Technik: Ein Unstuck-Button im Menü hilft bei Hängern in der Geometrie. Auf der technischen Seite unterstützt die Engine jetzt DLSS 4.5 inklusive Frame Generation.

„Die Entwicklung von ‚No More Room In Hell 2‘ zur Version 1.0 war das Ergebnis unermüdlicher Leidenschaft und Teamarbeit zwischen unserem Studio und unserer Community“, sagt Steve Piggott, CEO und Creative Director bei Torn Banner Studios. „Durch die enge Zusammenarbeit mit unserer Early-Access-Community konnten wir diese Fortsetzung zu einem modernen Koop-Horror-Albtraum verfeinern, der seine Hardcore-DNA bewahrt und gleichzeitig die Türen für eine brandneue Generation von Respondern öffnet. Da das Armageddon vor der Tür steht, können wir es kaum erwarten, zu sehen, wie unsere Spielerbasis wächst, wenn Veteranen und Neulinge ihre Kräfte bündeln, um die unerbittlichen Untoten zu überleben.“



Torn Banner baut das Spiel nicht um, um es weichzuspülen, sondern setzt an den richtigen Schrauben an. Die Mischung aus gezieltem Einstiegsschutz für Neulinge und extremen Herausforderungen für erfahrene Teams zeigt eine klare Richtung.