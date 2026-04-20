No Rest for the Wicked: Moon Studios bestätigt Konsolen-Version zum 1.0-Release

Die Konsolen-Versionen von „No Rest for the Wicked“ erscheinen zeitgleich mit dem Full-Release der Version 1.0 für PS5 und Xbox Series X|S. Das bestätigte Moon Studios pünktlich zum zweijährigen Jubiläum des Early Access, während die Verkaufszahlen auf dem PC die Marke von 1,7 Millionen Einheiten durchbrochen haben.

Moon Studios stellt klar, dass die Priorität derzeit auf der Fertigstellung der Version 1.0 liegt. Während PC-Spieler bereits seit April 2024 die Insel Isola Sacra erkunden, bleibt der Zugang für PlayStation- und Xbox-Nutzer bis zum Ende der Early-Access-Phase gesperrt. Ein konkretes Datum für den Full-Launch nannte das Studio zwar noch nicht, betonte aber explizit, dass die Konsolen-Community im Entwicklungsprozess fest eingeplant ist.

Meilensteine und Preisgestaltung

Nach zwei Jahren im Early Access hat sich das Action-RPG massiv gewandelt. Besonders die Updates „The Breach“ und das im Januar 2026 veröffentlichte Koop-Update „Together“ haben das Grundgerüst stabilisiert.

Verkaufszahlen: 1,7 Millionen verkaufte Einheiten (Stand April 2026).

1,7 Millionen verkaufte Einheiten (Stand April 2026). Preisanpassung: Mit dem Release von Version 1.0 wird der Preis von aktuell etwa 40 $ auf 60 $ angehoben.

Self-Publishing: Seit 2025 agiert Moon Studios als unabhängiger Publisher, nachdem die Rechte von Take-Two zurückerworben wurden.

Die Entscheidung, Konsolen erst mit 1.0 zu bedienen, ist bei technisch anspruchsvollen Titeln wie „No Rest for the Wicked“ sinnvoll. Das Spiel setzt auf eine extrem detaillierte, handgemalte Ästhetik und ein komplexes Physik-System.

Die Performance-Optimierung, die Moon Studios in den letzten 24 Monaten auf dem PC durchlaufen hat, inklusive massiver CPU-Last-Korrekturen, wäre auf geschlossenen Systemen wie der PS5 oder Xbox Series X im laufenden Prozess zu wartungsintensiv.

Vergleicht man dies mit anderen Genre-Vertretern wie „Baldur’s Gate 3“ oder „Hades“, zeigt sich ein Muster: Der Fokus auf eine Plattform während des Early Access ermöglicht schnellere Iterationszyklen. Für Konsolenspieler bedeutet das im Umkehrschluss, dass sie zum Launch ein poliertes Produkt erhalten, statt sich mit den Kinderkrankheiten der frühen PC-Phasen herumschlagen zu müssen.

Moon Studios bleibt seiner Linie treu: Qualität vor Geschwindigkeit. Dass sie die Konsolen nicht „vergessen“ haben, ist eine Beruhigungspille, mehr nicht. Technisch ist der Verzicht auf einen Konsolen-Early-Access die richtige Wahl, um die begrenzten Ressourcen des Teams nicht in Portierungs-Hotfixes zu verbrennen. Wer auf PS5 oder Xbox zocken will, zahlt am Ende mehr, bekommt aber das technisch rundere Paket.