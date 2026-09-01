No Rest for the Wicked: Release verschiebt sich auf März 2027

Moon Studios verschiebt den 1.0-Launch des Action-RPGs „No Rest for the Wicked“ von Oktober 2026 auf März 2027. Grund dafür sind notwendige Optimierungen an der Performance und am Klassensystem.

Nach internen Spieltests entspricht der aktuelle Zustand des Spiels nicht den Qualitätsansprüchen des Entwicklers. Creative Director Thomas Mahler nennt konkrete Baustellen. Das Studio muss die technische Performance stabilisieren und das Klassensystem überarbeiten.

Das düstere Action-RPG startete im April 2024 in den PC‑Early-Access. Seitdem basiert die Entwicklung auf dem Feedback der Community. Der neue Zeitplan verlängert diese Phase erheblich und vor dem endgültigen Release im März 2027 soll im Dezember ein weiterer geschlossener Beta-Test stattfinden. Dieser Test dient als Stresstest für die überarbeiteten Systeme.

Verschiebung der Konsolenversionen und Boni

Die Verzögerung verändert auch den Zeitplan für die Konsolen. Der Launch im März 2027 betrifft zeitgleich den PC und die PlayStation 5. Die Versionen für Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 folgen zu einem späteren, noch unbestimmten Zeitpunkt.

Mit der Verschiebung passt Moon Studios auch die Fristen für das Founders Pack an. Die Frist für den Kauf der Früheinsteiger-Inhalte lief ursprünglich am 1. Juli ab. Diese Frist verlängert sich nun bis zum 1. Januar 2027. PlayStation 5-Spieler erhalten Zugriff auf das Paket, sobald die Vorbestellungen im Januar 2027 starten.

Komplexer Mix als Herausforderung

„No Rest for the Wicked“ kombiniert Mechaniken aus isometrischen Action-RPGs mit den harten Kämpfen eines Soulslike und Systemen zum Siedlungsbau. Dieser Mix erfordert eine präzise Balance der Spielmechaniken. Das Spiel nutzt eine dynamische Instanzierung für den Co-Op-Modus mit bis zu vier Spielern. Das steigert die technische Komplexität.

Moon Studios muss beweisen, dass die verlängerte Entwicklungszeit die Performance-Probleme der Early-Access-Fassung behebt. Ein unfertiges Klassensystem beeinträchtigt die gesamte Gameplay-Schleife, weshalb die zusätzliche Zeit notwendig ist.