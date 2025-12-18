No Rest for the Wicked: Showcase enthüllt echtes Koop, wie es sein soll

Stellt euch vor, ihr schaut einem Showcase zu, hört den Entwicklern zu und denkt: „Endlich versteht mal jemand, was Koop in einem ARPG wirklich sein könnte.“ Genau das vermittelt Moon Studios mit dem aktuellen Wicked Inside Showcase. Mit No Rest for the Wicked wollen sie den Multiplayer radikal neu denken, und das klingt mehr nach echter RPG-Gemeinschaft als nach den üblichen temporären Gastspiel-Sessions.

Kein 08/15-Koop

Bisher waren ARPGs entweder Solo-Abenteuer mit zufälligen Spieler-Pop-ins oder klassische Host-Gast-Mechaniken. Moon Studios sagt: Schluss damit. In No Rest for the Wicked sollen Reiche gemeinsam genutzt werden können. Spieler können bis zu drei Freunde einladen, Häuser errichten, Händler aufwerten und Bosse bekämpfen, alles in einer geteilten Welt, die unabhängig vom Online-Status einzelner Spieler existiert.

Friendly Fire, kluge Gegner-KI und taktisches Rollen-Gameplay sollen sicherstellen, dass Koop nicht nur ein nettes Gimmick ist. Bogenschützen, Tanks und Heiler müssen zusammenarbeiten, um Herausforderungen zu bestehen, während das Loot-System auf „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ setzt, ergänzt durch freie Handelsmöglichkeiten. Dazu kommen permanente Features wie Kompendium, Crafting über den Schreibtisch und asynchroner Handel, die die Zusammenarbeit weiter vertiefen.

Vorschau auf das Spielerlebnis

Moon Studios hebt hervor, dass sie ARPG- und MMORPG-Mechaniken kombinieren wollen, um ein immersives Erlebnis zu schaffen, nämlich eine Welt, die man wirklich gemeinsam gestaltet, in der Entscheidungen Gewicht haben und Interaktionen Bedeutung. Auch Solo-Spieler sollen nicht zu kurz kommen. Neue Verzauberungen, Facetten für Waffen, kritischer Schaden und überarbeitete Bögen sollen das Spielgefühl spürbar vertiefen.

No Rest for the Wicked will den geplanten Koop-Modus von ARPGs neu definieren, und zwar bevor ihr das Update überhaupt in Händen haltet. Es geht darum, Erinnerungen zu schaffen, die weit über einzelne Bosskämpfe hinausgehen, und eine Welt zu teilen, die sich wirklich wie eure eigene anfühlt.

Alle Details hierzu erfahrt ihr im aktuellen Showcase.