Latest

No Rest for the Wicked: Showcase enthüllt echtes Koop, wie es sein soll

Moon Studios enthüllt No Rest for the Wicked Together im Showcase: permanenter Koop, strategisches Teamplay und echte RPG-Gemeinschaft in einem ARPG.

Lukas Neumann
lukas author
ByLukas Neumann
Lukas ist Junior Editor bei PlayFront.de und bringt frischen Wind ins Team. Mit Neugier, Leidenschaft und kritischem Blick entdeckt er spannende Geschichten auch in unscheinbaren Spielen....
Follow:
Keine Kommentare
No Rest For The Wicked

Stellt euch vor, ihr schaut einem Showcase zu, hört den Entwicklern zu und denkt: „Endlich versteht mal jemand, was Koop in einem ARPG wirklich sein könnte.“ Genau das vermittelt Moon Studios mit dem aktuellen Wicked Inside Showcase. Mit No Rest for the Wicked wollen sie den Multiplayer radikal neu denken, und das klingt mehr nach echter RPG-Gemeinschaft als nach den üblichen temporären Gastspiel-Sessions.

Kein 08/15-Koop

Bisher waren ARPGs entweder Solo-Abenteuer mit zufälligen Spieler-Pop-ins oder klassische Host-Gast-Mechaniken. Moon Studios sagt: Schluss damit. In No Rest for the Wicked sollen Reiche gemeinsam genutzt werden können. Spieler können bis zu drei Freunde einladen, Häuser errichten, Händler aufwerten und Bosse bekämpfen, alles in einer geteilten Welt, die unabhängig vom Online-Status einzelner Spieler existiert.

Friendly Fire, kluge Gegner-KI und taktisches Rollen-Gameplay sollen sicherstellen, dass Koop nicht nur ein nettes Gimmick ist. Bogenschützen, Tanks und Heiler müssen zusammenarbeiten, um Herausforderungen zu bestehen, während das Loot-System auf „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ setzt, ergänzt durch freie Handelsmöglichkeiten. Dazu kommen permanente Features wie Kompendium, Crafting über den Schreibtisch und asynchroner Handel, die die Zusammenarbeit weiter vertiefen.

Vorschau auf das Spielerlebnis

Moon Studios hebt hervor, dass sie ARPG- und MMORPG-Mechaniken kombinieren wollen, um ein immersives Erlebnis zu schaffen, nämlich eine Welt, die man wirklich gemeinsam gestaltet, in der Entscheidungen Gewicht haben und Interaktionen Bedeutung. Auch Solo-Spieler sollen nicht zu kurz kommen. Neue Verzauberungen, Facetten für Waffen, kritischer Schaden und überarbeitete Bögen sollen das Spielgefühl spürbar vertiefen.

No Rest for the Wicked will den geplanten Koop-Modus von ARPGs neu definieren, und zwar bevor ihr das Update überhaupt in Händen haltet. Es geht darum, Erinnerungen zu schaffen, die weit über einzelne Bosskämpfe hinausgehen, und eine Welt zu teilen, die sich wirklich wie eure eigene anfühlt.

Das könnte dich auch interessieren

This Is An Xbox
Moon Studios lobt die offene Xbox-Strategie und prognostiziert den gleichen Weg für Sony
No Rest For The Wicked
No Rest for the Wicked – Moon Studios kündigt Update für Januar an, folgt der PS5-Termin?

Alle Details hierzu erfahrt ihr im aktuellen Showcase.

Ps5 Sale 25
TAGGED:
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x