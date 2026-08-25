Nodus Fall enthüllt: Erster Trailer von der gamescom zeigt düstere Fantasy-Action

Auf der gamescom 2026 feierte der Reveal-Trailer zu „Nodus Fall“ von HoYoVerse seine Premiere und entführt Spieler in eine mysteriöse, vom Krieg gezeichnete Welt. Das gezeigte Material setzt auf eine extrem dichte Atmosphäre und verspricht ein finsteres Action-Adventure.

Der erste Teaser lässt keine Zweifel an der Tonalität. Alte Wunden, ein Jahrtausend voller Hass und versterbende Funken einer Rebellion prägen die Szenerie. Die Spielwelt inszeniert sich als ein Ort, der nicht von Eiden, sondern von Lügen zusammengehalten wird.

Ein fremder Protagonist betritt diese Kulisse. Visuell punktet das gezeigte Material mit wuchtigen Architekturen, bedrohlichen Landschaften und Figuren, die schwer an den Sünden göttlicher Mächte tragen.

Spielerisch lässt sich anhand der ersten Szenen ein Fokus auf narrative Tiefe und eine feindselige Spielwelt ablesen. Der Trailer deutet gestohlene göttliche Kräfte und den Zorn alter Mächte an. Es geht um die Frage, ob man diese zerbrochene Welt neu weben oder ihr endgültiges Ende suchen will.

Das sieht düster aus. Richtig düster.

Ob sich hinter der optisch opulenten Fassade ein echtes Gameplay-Schwergewicht verbirgt, muss sich erst noch zeigen. Die gezeigten Spielszenen leben aktuell vor allem von ihrer visuellen Wucht und den kryptischen Lore-Ffetzen.

Kein Schnickschnack. Einfach direkte Dark-Fantasy-Atmosphäre.

Der Reveal-Trailer liefert optisch punktgenau ab und bedient Fans von düsteren, lore-lastigen Abenteuern. Ohne ausführliche, ungeschnittene Gameplay-Szenen bleibt das tatsächliche Potenzial aber noch schwer greifbar. Die Ausgangslage stimmt.

Glaubt ihr, Nodus Fall setzt spielerisch auf knallhartes Soulslike-Gameplay oder erwartet uns eher ein klassisches Story-Action-Adventure?