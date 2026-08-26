Nodusfall verknüpft Elden Ring-Ästhetik mit Koop-Raid-Mechaniken

Ein von Korruption zerrüttetes Reich, gefallene Götter und gigantische Bestien: Das neu angekündigte Action-RPG „Nodusfall“ bedient sich visuell ungeniert beim düsteren Stil von „Elden Ring“. Die Entwickler verpacken die bekannte Dark-Fantasy-Kulisse jedoch in ein teambasiertes Boss-Jäger-Konzept.

Mythen-Anleihen und die übliche Verfallsästhetik

Die Spielwelt von „Nodusfall“ setzt auf verblasste Sakralbauten, zerrissene Landschaften und eine Weltordnung, die nach dem Fall der göttlichen Instanzen zusammengebrochen ist. Das ist nicht neu. Es bildet lediglich die optische Folie für das eigentliche Gameplay.

In der Rolle sogenannter Weaver ziehen vier Spieler gemeinsam los, um eine weltumspannende Plage namens Dreadnodus zu bekämpfen. Die Substanz korrumpiert traditionelle Fabelwesen und verwandelt sie in aggressive Obermotze. Das Design der Gegner reicht von Kreaturen östlicher Folklore bis hin zu klassisch-westlichen Riesendrachen. Das sieht auf den ersten Blick schick aus. Entscheidend ist aber, was auf dem Controller passiert.

Koop-Schleife statt kryptischer Solopfade

Während die visuelle Tonalität stark an die Werke von FromSoftware erinnert, unterscheidet sich die Spielmechanik grundlegend. „Nodusfall“ verzichtet auf das einsame Erkunden kryptischer Welten und setzt stattdessen auf eine klassische Grind- und Raid-Mechanik.

Spieler kombinieren unterschiedliche Kampfstile, freischaltbare Fähigkeiten und Waffen, um gezielt Schwachstellen der Riesenbestien zu attackieren. Das Kampfsystem fordert Timing und Abstimmung im Team. Fällt der Boss, winkt Beute für das nächste Ausrüstungs-Upgrade.

Der angekündigte Ablauf folgt damit exakt der Formel etablierter Multiplayer-Jagdspiele. Die Entwickler versuchen, die Faszination spektakulärer Bosskämpfe mit der Spirale moderner Service-Games zu kreuzen. Ob die Mischung aus hochgradig realistischer Mythen-Grafik und repetitiver Jagd-Schleife aufgeht, lässt sich aus den bisherigen Gameplay-Schnipseln noch nicht ablesen. Die Mechanik steht und fällt mit der Präzision der Kollisionsabfrage.

„Nodusfall“ ist optisch Elden Ring, mechanisch aber eine kompromisslose Koop-Hatz. Wer auf düstere Kulissen steht und einen festen Trupp für regelmäßige Boss-Raids sucht, bekommt hier die nächste Routine serviert. Hübsche Oberflächen verfliegen nach fünf Stunden. Am Ende zählen nur Trefferfeedback und fairer Loot.