Nordisk Games übernimmt Supermassive Games vollständig

Supermassive Games arbeitet derzeit am vierten Teil der The Dark Pictures-Serie , der im Herbst erscheint.

„Es ist etwas mehr als ein Jahr her, seit wir begonnen haben, eng mit dem Team von Nordisk Games zusammenzuarbeiten, und die Erfahrung und das Fachwissen, das sie mitgebracht haben, sowie die zusätzlichen Ressourcen, die sich aus der Zugehörigkeit zu einer größeren Studiofamilie ergeben, waren klar. Ich bin mir sicher, dass ich für alle bei Supermassive sprechen kann, wenn ich sage, dass es nach den positiven Erfahrungen im vergangenen Jahr keine schwierige Entscheidung war. Ich bin gespannt, wohin uns diese Partnerschaft als nächstes führen wird“, so Pete Samuels, CEO von Supermassive Games.

Entwickler Supermassive Games (The Quarry, The Dark Pictures) wurde vollständig von Nordisk Games aufgekauft, nachdem diese zuvor schon rund ein Drittel der Anteil hielten.

