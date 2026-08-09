NOUGH Studio gewährt tiefe Einblicke in Nachfolger zu Lies of P

Die Entwickler von „Lies of P“ arbeiten unter hohem Druck am Nachfolger und streben den Bau einer realitätsnahen Spielwelt an, nachdem die Marke inklusive der DLC-Erweiterung Overture die Marke von drei Millionen verkauften Einheiten überschritten hat.

Ein neuer Kurzdokumentarfilm des Entwicklers NOUGH Studio (Neowiz) thematisiert den Entwicklungsprozess sowie die internen Qualitätskontrollen für das nächste Projekt.

Innere Arbeitsabläufe und rigorose Feedback-Schleifen

Das Studio vertraut auf eine feste Testkultur, um den eigenen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Neben wöchentlichen Meetings der Kampfdesigner bilden zwei intern etablierte Formate das Rückgrat der Produktion: „NOUGH LIVE“ und der sogenannte „GAME DAY“.

Während bei NOUGH LIVE der Game Director den aktuellen Entwicklungsstand in Form eines internen Live-Streams vorführt, um dem gesamten Team Transparenz über den Fortschritt einzelner Abschnitte zu geben, stoppt der GAME DAY den regulären Arbeitsbetrieb vollständig. An diesem Tag testet das gesamte Team das Spiel aus der Perspektive regulärer Gamer. Im Anschluss werten die Entwickler verpflichtende Umfragen mit bis zu 100 Fragen aus. Diese Mechanik führte bereits beim Hauptspiel zur Implementierung von Anpassungen im Bereich der Schwierigkeitsgrade.

Gekürzte Inhalte bei der Overture-Erweiterung

Die Dokumentation gewährt auch Einblicke in Fehlentwicklungen während der Arbeit an der Erweiterung Overture. Frühe Testphasen lieferten negatives Feedback zur ursprünglichen Ausrichtung des DLCs.

Das Studio reagierte mit harten Streichungen. Unter anderem wurde ein kompletter Handlungsstrang rund um den Charakter Erzbischof Andreus gestrichen, da die geplante Erzählung nicht den Qualitätsstandards entsprach. Die Entwickler reduzierten den Umfang der Kapitel, um das Projekt fokussiert und termingerecht auf den Markt zu bringen.

Das gezeigte Studioverhalten belegt ein hohes Maß an Selbstkritik. NOUGH Studio setzt auf kompromisslose Iteration: Funktioniert ein System in den internen Gametests nicht, fliegt es raus – selbst kurz vor der Deadline. Für den Nachfolger zu „Lies of P“ bedeutet das eine lange Wartezeit, aber eine hohe Wahrscheinlichkeit für ein technisch sauberes und spielerisch durchdachtes Endprodukt.