Nur noch ein Blockbuster pro Jahr? PlayStations neue Realität

PlayStation schraubt die Erwartungen für die Zukunft der PS5 drastisch zurück. In einer Fragerunde mit Investoren gaben die Verantwortlichen bekannt, dass künftig nur noch mindestens ein großer AAA-Blockbuster pro Jahr erscheinen soll.

Was als Zusage für Kontinuität gemeint ist, offenbart bei genauerem Hinsehen die tiefe Krise der AAA-Entwicklung. Zuletzt war nämlich die Rede von mindestens zwei großen Exklusivspielen pro Jahr.

Die Quittung für den Grafik-Wahn

Spieleproduktionen verschlingen mittlerweile hunderte Millionen Dollar und Jahre an Entwicklungszeit. Wenn ein einziges Projekt Millionen Kopien verkaufen muss, nur um überhaupt die Kosten wieder einzuspielen, brennt das System aus. PlayStation zieht jetzt die Reißleine. Für uns Spieler bedeutet das im schlimmsten Fall: Nur noch fünf bis sechs eigene Sony-Megahits über eine gesamte Konsolengeneration hinweg. Ein verdammt mageres Angebot.

Sony will diese gähnenden Leeren im Release-Kalender künftig mit einer Mischung aus kleineren Titeln, Live-Service-Projekten und exklusiven Deals mit Third-Party-Studios stopfen. Ein aktuelles Beispiel für diese Strategie ist das frisch angekündigte „Until Dawn 2“ von Firesprite, das als exklusiver Konsolen-Baustein frischen Wind bringen soll.

Ob solche Überraschungen reichen, um die Community bei der Stange zu halten, bleibt fragwürdig. Wer eine PlayStation kauft, will die unumstrittenen Publishing-Schwergewichte sehen. Keine Lückenfüller.

Ernüchterung

Die Zeiten, in denen Sony ein Exklusiv-Feuerwerk nach dem anderen zündete, sind endgültig vorbei. Die neue Strategie ist kein freiwilliger Schritt, sondern das Eingeständnis, dass die aktuelle Blockbuster-Maschinerie wirtschaftlich nicht mehr tragbar ist. Für die PS5-Ära bedeutet das schlicht weniger absolute Highlight-Momente.

Reicht euch ein einziger gigantischer First-Party-Blockbuster pro Jahr aus, wenn Qualität und Umfang stimmen, oder verliert die PlayStation damit ihren größten Kaufgrund? Schreibt es in die Kommentare.