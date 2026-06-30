Nur noch ein Blockbuster pro Jahr? PlayStations neue Realität

PlayStation reduziert First-Party-Releases. Wegen explodierender Kosten soll nur noch ein AAA-Hit pro Jahr erscheinen. Die Details zur neuen Strategie.

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Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Marvels Wolverine Art

PlayStation schraubt die Erwartungen für die Zukunft der PS5 drastisch zurück. In einer Fragerunde mit Investoren gaben die Verantwortlichen bekannt, dass künftig nur noch mindestens ein großer AAA-Blockbuster pro Jahr erscheinen soll.

Was als Zusage für Kontinuität gemeint ist, offenbart bei genauerem Hinsehen die tiefe Krise der AAA-Entwicklung. Zuletzt war nämlich die Rede von mindestens zwei großen Exklusivspielen pro Jahr.

Die Quittung für den Grafik-Wahn

Spieleproduktionen verschlingen mittlerweile hunderte Millionen Dollar und Jahre an Entwicklungszeit. Wenn ein einziges Projekt Millionen Kopien verkaufen muss, nur um überhaupt die Kosten wieder einzuspielen, brennt das System aus. PlayStation zieht jetzt die Reißleine. Für uns Spieler bedeutet das im schlimmsten Fall: Nur noch fünf bis sechs eigene Sony-Megahits über eine gesamte Konsolengeneration hinweg. Ein verdammt mageres Angebot.

Sony will diese gähnenden Leeren im Release-Kalender künftig mit einer Mischung aus kleineren Titeln, Live-Service-Projekten und exklusiven Deals mit Third-Party-Studios stopfen. Ein aktuelles Beispiel für diese Strategie ist das frisch angekündigte „Until Dawn 2“ von Firesprite, das als exklusiver Konsolen-Baustein frischen Wind bringen soll.

Ob solche Überraschungen reichen, um die Community bei der Stange zu halten, bleibt fragwürdig. Wer eine PlayStation kauft, will die unumstrittenen Publishing-Schwergewichte sehen. Keine Lückenfüller.

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Ernüchterung

Die Zeiten, in denen Sony ein Exklusiv-Feuerwerk nach dem anderen zündete, sind endgültig vorbei. Die neue Strategie ist kein freiwilliger Schritt, sondern das Eingeständnis, dass die aktuelle Blockbuster-Maschinerie wirtschaftlich nicht mehr tragbar ist. Für die PS5-Ära bedeutet das schlicht weniger absolute Highlight-Momente.

Reicht euch ein einziger gigantischer First-Party-Blockbuster pro Jahr aus, wenn Qualität und Umfang stimmen, oder verliert die PlayStation damit ihren größten Kaufgrund? Schreibt es in die Kommentare.

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mischmasch77
30. Juni 2026 19:33

Die spannende Frage ist doch, wie am Ende die Kosten der Entwicklung reduziert werden können. Da helfen KI und weniger gleichartige Games. Die Entwickler sollten auch einmal überlegen, ob die Games immer komplizierte Skilltrees brauchen.

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Lucien Noctus
30. Juni 2026 14:27

Die Firmen sollten endlich aufhören, aus Angst vor einem Shitstorm einer vergleichsweise kleinen, aber sehr lauten Minderheit auf der Bremse zu stehen. Setzt KI konsequent überall dort ein, wo sie Menschen ersetzen und Kosten senken kann. Wenn dadurch Entwicklungszeiten kürzer werden, Budgets sinken und die Qualität der Spiele wieder steigt, profitieren am Ende wir Konsumenten. KI wird sich ohnehin durchsetzen – das ist kaum aufzuhalten. Im Moment scheint nur niemand der Erste sein zu wollen, obwohl gleichzeitig praktisch jeder große Konzern Milliarden in KI investiert.

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Maxim Neumann
30. Juni 2026 11:52

Dann soll Sony kleine Projekte machen, statt AAA Titel.

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Peter Erlmeier
30. Juni 2026 11:59

Es sollten schon mehrere kommen und nicht bloß 1.

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Die Geschichte der Turkvölker
30. Juni 2026 12:00

Remakes von Army of Two, Dino Crisis, kayne und Lynch wäre doch mal was

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Robi Zuber
30. Juni 2026 12:35
Reply to  Die Geschichte der Turkvölker

Die Geschichte der Turkvölkerist keine einzige playstation ip

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Die Geschichte der Turkvölker
30. Juni 2026 17:08
Reply to  Robi Zuber

Robi Zuber danke

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Crydog
30. Juni 2026 17:02
Reply to  Die Geschichte der Turkvölker

Dino crisis =capcom
Arme of two=EA
Kayne und lynch=IO interaktiv

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Ramón Huston
30. Juni 2026 15:14
Reply to  Die Geschichte der Turkvölker

Die Geschichte der Turkvölker sind zwar keine sony ip’s aber würde alle 3 mit kusshand nehmen

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Marcel Lunz
30. Juni 2026 13:57

Es waren schon immer selten mehr…

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Crydog
30. Juni 2026 13:17

Katastrophe capcom als third party Entwickler bringt mehr Spiele raus als sony im jahr ich glaube capcom sollte ins Hardware Geschäft einsteigen

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