Nvidia DLSS 5: Jensen Huang weist Kritik an KI-Visuals zurück

Nvidia-CEO Jensen Huang bezeichnet die Kritik an der neuen DLSS 5-Technologie als unbegründet. Trotz Vorwürfen, die KI verfälsche die künstlerische Vision von Spielen, beharrt das Unternehmen auf der vollen Kontrolle durch die Entwickler.

Nvidia hat mit DLSS 5 eine fundamentale Änderung seiner Upscaling-Technologie angekündigt. Während vorherige Versionen primär auf die Skalierung der Auflösung oder die Generierung von Zwischenbildern fokussiert waren, nutzt DLSS 5 generative KI-Modelle, um Beleuchtung und Materialien in Echtzeit zu verändern. Das Ziel ist eine „fotorealistische“ Darstellung, die laut Nvidia auf bestehender Spielgeometrie und Texturen basiert.

Jensen Huang widersprach auf der GDC 2026 den Vorwürfen von Branchenexperten und Spielern, die Technologie würde den Look von Titeln eigenmächtig verändern. Laut Huang handele es sich nicht um einen simplen Post-Processing-Filter auf Frame-Ebene, sondern um „Neural Rendering“. Dabei werden Farbinformationen und Bewegungsvektoren direkt in das Modell eingespeist, um das Ergebnis im ursprünglichen 3D-Content zu verankern.

Entwickler-Tools gegen den „Airbrush-Effekt“

Die Kritik aus der Industrie ist dennoch deutlich. Steve Karolewics, Rendering Engineer bei Respawn, verglich die ersten Ergebnisse mit einem übertriebenen Kontrast- und Airbrush-Filter, der die künstlerische Intention der Schöpfer ignoriere. Nvidia hält dem entgegen, dass das bereitgestellte SDK umfangreiche Parameter enthalte.

Entwickler sollen die Intensität der KI-Generierung steuern, Color Grading anpassen und bestimmte Bildbereiche via Maskierung von der Bearbeitung ausschließen können. Die Hoheit über die Ästhetik bleibe somit beim Studio, da die generative KI „feingetunt“ werden könne, um zum spezifischen Stil des Spiels zu passen.

Release und unterstützte Titel

DLSS 5 soll im Herbst 2026 erscheinen. In ersten Demonstrationsvideos wurde die Technologie bereits an Titeln wie „Resident Evil Requiem“, „Starfield“ und „Assassin’s Creed Shadows“ präsentiert. Dabei zeigten sich teils drastische optische Abweichungen zum Originalmaterial, was die aktuelle Debatte um die Integrität von Art Design in Zeiten generativer KI befeuert.

DLSS 5 verschiebt den Fokus von Performance-Gewinn hin zur KI-gestützten Bildmanipulation. Ob die versprochenen Kontrollwerkzeuge ausreichen, um den Vorwurf der „Filter-Optik“ zu entkräften, wird sich erst zum Release im Herbst zeigen. Für Nutzer bedeutet dies primär eine visuelle Option, kein klassisches Performance-Tool.