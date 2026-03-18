Nvidia DLSS 5: Jensen Huang weist Kritik an KI-Visuals zurück

Nvidia-CEO Jensen Huang bezeichnet die Kritik an der neuen DLSS 5-Technologie als unbegründet. Trotz Vorwürfen, die KI verfälsche die künstlerische Vision von Spielen, beharrt das Unternehmen auf der vollen Kontrolle durch die Entwickler.
Nvidia hat mit DLSS 5 eine fundamentale Änderung seiner Upscaling-Technologie angekündigt. Während vorherige Versionen primär auf die Skalierung der Auflösung oder die Generierung von Zwischenbildern fokussiert waren, nutzt DLSS 5 generative KI-Modelle, um Beleuchtung und Materialien in Echtzeit zu verändern. Das Ziel ist eine „fotorealistische“ Darstellung, die laut Nvidia auf bestehender Spielgeometrie und Texturen basiert.
Jensen Huang widersprach auf der GDC 2026 den Vorwürfen von Branchenexperten und Spielern, die Technologie würde den Look von Titeln eigenmächtig verändern. Laut Huang handele es sich nicht um einen simplen Post-Processing-Filter auf Frame-Ebene, sondern um „Neural Rendering“. Dabei werden Farbinformationen und Bewegungsvektoren direkt in das Modell eingespeist, um das Ergebnis im ursprünglichen 3D-Content zu verankern.
Entwickler-Tools gegen den „Airbrush-Effekt“
Die Kritik aus der Industrie ist dennoch deutlich. Steve Karolewics, Rendering Engineer bei Respawn, verglich die ersten Ergebnisse mit einem übertriebenen Kontrast- und Airbrush-Filter, der die künstlerische Intention der Schöpfer ignoriere. Nvidia hält dem entgegen, dass das bereitgestellte SDK umfangreiche Parameter enthalte.
Entwickler sollen die Intensität der KI-Generierung steuern, Color Grading anpassen und bestimmte Bildbereiche via Maskierung von der Bearbeitung ausschließen können. Die Hoheit über die Ästhetik bleibe somit beim Studio, da die generative KI „feingetunt“ werden könne, um zum spezifischen Stil des Spiels zu passen.
Release und unterstützte Titel
DLSS 5 soll im Herbst 2026 erscheinen. In ersten Demonstrationsvideos wurde die Technologie bereits an Titeln wie „Resident Evil Requiem“, „Starfield“ und „Assassin’s Creed Shadows“ präsentiert. Dabei zeigten sich teils drastische optische Abweichungen zum Originalmaterial, was die aktuelle Debatte um die Integrität von Art Design in Zeiten generativer KI befeuert.
DLSS 5 verschiebt den Fokus von Performance-Gewinn hin zur KI-gestützten Bildmanipulation. Ob die versprochenen Kontrollwerkzeuge ausreichen, um den Vorwurf der „Filter-Optik“ zu entkräften, wird sich erst zum Release im Herbst zeigen. Für Nutzer bedeutet dies primär eine visuelle Option, kein klassisches Performance-Tool.
Natürlich tut er das was soll er sonst sagen er schließlichden mist verkaufen. Für mich ist Grace so wie sie auf der base ps5 aussieht cannon. Ich meine verhindern wird man es sowieso nicht es werden sich genung pc Master race diese GPUs holen und es verteidigen. Für mich zerstört es ganz klar die Vision. K.I selbst ist ein nützliches Werkzeug es soll uns dienen nicht ersetzen. Ich finde auch das es firmen wie capcom mehr schadet als nützt und firmen wie Bethesda nützt. Aufeinmal kann starfield mit requiem grafisch mit halten. Bethesda hat soviel geld im Rücken und schaffen kein ordentliche grafik hinzulegen weil man faul ist aber capcom welche sich bei requiem reingehängt haben damit es so super aussieht und läuft. Das stellt beide firmen auf selben Level das untergräbt capcoms arbeit und Hingabe aber muss capcom selbst wissen. Ganz ehrlich ich bin froh ein User zu sein der garnicht die finanziellen Mittel verfügt um sich die nvidia gpu samt pc zu kaufen. Da spiele ich lieber requiem in 1080p mit 60fps und hdr Signal das recht mir vollkommen aus