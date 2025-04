Oblivion-Remake: Bethesda bereitet offenbar Premiere vor

Die Zeichen verdichten sich: The Elder Scrolls IV: Oblivion steht offenbar vor einem großen Comeback – und zwar in Form eines Remakes. Nachdem Steam sämtliche Trailer und Medieninhalte des Spiels still und leise entfernt hat, brodelt die Gerüchteküche heftiger denn je. Fans und Insider deuten diesen Schritt als klares Signal: Bethesda plant etwas Großes – und es könnte schneller kommen, als viele denken.

Neue Hinweise auf ein Oblivion-Remake: Steam räumt den Weg frei

Der Fund stammt vom X-Nutzer javaTheHuttese, der die Löschung der Medieninhalte auf Steam bemerkte. Dass Bethesda alte Trailer und Screenshots von einer Plattform wie Steam entfernt, ist keineswegs gewöhnlich. Im Gegenteil: Es wirkt fast so, als wolle man die Bühne freiräumen – für eine brandneue Enthüllung.

Bereits Anfang des Jahres machten erste Hinweise die Runde, dass das Studio Virtuos an einem Remake mit der Unreal Engine 5 arbeitet. Damals war zwar noch nichts offiziell, aber die Indizien waren zahlreich. Leaks sprachen von überarbeiteten Spielmechaniken, einem neuen HUD und einer optischen Frischzellenkur, wie sie einem modernen Rollenspiel gerecht wird. Wenn man bedenkt, dass Oblivion ursprünglich 2006 erschien und seither nie ein offizielles Remaster erhalten hat, wäre das längst überfällig.

Von Gerüchten zu Enthüllungen: Eine Frage von Tagen

Besonders brisant: Insider behaupten, dass die Enthüllung unmittelbar bevorsteht – möglicherweise sogar noch im laufenden Monat, während man zunächst auf die aktuelle Woche getippt hatte. Da diese nun um ist, blickt man auf die kommenden Tage. Im Raum steht außerdem ein möglicher Release bis spätestens Juni 2025. Sollte sich das bewahrheiten, dürften die nächsten Wochen für Fans von Tamriel äußerst aufregend werden.

Während Skyrim mittlerweile auf fast jedem Toaster spielbar ist, fristete Oblivion ein eher stiefmütterliches Dasein. Kein Remaster, keine Neuveröffentlichungen – bis jetzt. Dass ausgerechnet dieses Kapitel der Elder-Scrolls-Reihe nun im Rampenlicht steht, ist mehr als nur Nostalgie. Es ist die Rückkehr eines Klassikers, der in seiner Tiefe und Atmosphäre bis heute unvergessen ist.

Bethesda schweigt bislang. Doch wer zwischen den Zeilen liest – oder auf Steam genauer hinsieht – erkennt: Die Tore nach Cyrodiil könnten sich schon bald erneut öffnen. Nur diesmal schöner denn je.