Oblivion-Remake: Kommt der Mega-Drop noch diesen Monat?

Wer hätte gedacht, dass 2025 das Jahr sein könnte, in dem Bethesda endlich die Tore von Cyrodiil wieder öffnet – und das angeblich völlig unangekündigt? Laut dem stets gut vernetzten Journalisten Jeff Grubb steht ein Shadow Drop des Remakes von The Elder Scrolls IV: Oblivion kurz bevor. In einem Stream verkündete er, dass der Release „jeden Moment in diesem Monat“ erfolgen könne. Klingt nach einer klassischen Bethesda-Aktion: monatelang schweigen – und dann plötzlich bam, da ist es.

Was klingt wie ein Fiebertraum nostalgischer RPG-Fans, wird durch frühere Leaks gestützt: Berichte in den vergangenen Tagen legen nahe, dass das Remake im April erscheinen könnte. Entwickelt wird es von wohl Virtuos – jenem Studio, das derzeit auch das Remake von Metal Gear Solid 3 stemmt und schon an Schwergewichten wie Dark Souls, Uncharted oder Horizon mitgewirkt hat. Kurzum: Hier ist kein Hinterhof-Team am Werk.

Von Nostalgie zu Next-Gen: Oblivion in der Unreal Engine 5

Technisch soll das Remake ein ziemlicher Brocken sein. Laut Quellen wurde das gesamte Spiel auf die Unreal Engine 5 portiert – ein radikaler Schritt weg vom klapprigen Originalmotor. Sechs zentrale Gameplay-Systeme seien überarbeitet worden, darunter Ausdauer, Schleichen, Blocken, Bogenschießen, Trefferfeedback und das HUD. Vor allem Letzteres dürfte für viele Veteranen ein Reizthema sein: Das klassische Oblivion-HUD war nicht gerade ein Designwunder. Jetzt soll es modern, intuitiv und „jünger“ wirken – was auch immer das heißen mag.

Interessant: Das Blocksystem wurde angeblich von Soulslike-Spielen beeinflusst. Wer also gehofft hat, einfach wieder gemütlich durch Dungeons zu bummeln und Goblins mit der Kelle zu vermöbeln, könnte sich auf eine härtere Gangart einstellen. Auch das Schleichen bekommt ein Makeover – mit deutlich sichtbaren Symbolen, wie man es von modernen Stealth-Games kennt.

Größter Gamechanger: das neue Ausdauersystem. Der nervige Kollaps bei leerer Ausdauer soll nun seltener auftreten, weil die Berechnungen angepasst wurden. Gut so – niemand vermisst das ungewollte Umfallen mitten im Kampf.

Wann erscheint das Oblivion-Remake?

Was bleibt, ist die große Frage: Kommt Oblivion Remake wirklich aus dem Nichts? Sollte Bethesda diesen Move bringen, wäre es nicht nur ein PR-Coup, sondern auch ein seltenes Geschenk an Fans, die seit Jahren auf ein Lebenszeichen der Elder Scrolls-Reihe warten. Vielleicht wird aus „einfach mal wieder Oblivion spielen“ bald „wow, das beste Remake seit Jahren“. Als vermeintlicher Termin wird die Woche des 21. April vermutet, in der das aktuelle ESO Anniversary Event endet.

Cyrodiil wartet – vielleicht sogar schon morgen.