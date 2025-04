Oblivion-Remake: Leaker vermutet Veröffentlichung in wenigen Tagen

Gerüchte über das Remake von The Elder Scrolls IV: Oblivion erreichen gerade einen neuen Höhepunkt, und es könnte tatsächlich nur noch wenige Tage entfernt sein, bevor die Fans die längst überfällige Rückkehr nach Cyrodiil erleben. Ein Leaker sorgt derzeit für Aufsehen, indem er andeutete, dass der Release des Remakes möglicherweise bereits am 3. April oder nächste Woche stattfinden könnte.

Obwohl der Leaker Detective Seeds noch nicht die längste Erfolgsbilanz aufweist, hat er in der Vergangenheit mit einigen Vorhersagen ins Schwarze getroffen. So lag er richtig, als es um das Erscheinungsdatum von Indiana Jones and the Great Circle für die PlayStation 5 ging und auch als es um Vorschauen zu DOOM ging. Klar, der Mann hat einen gewissen Track Record, aber es bleibt abzuwarten, ob er diesmal ins Schwarze trifft.

Ist das Oblivion-Remake nur noch Tage entfernt?

Doch nicht nur dieser Leaker spricht von einer nahenden Veröffentlichung. Auch namhafte Insider wie NatetheHate haben angedeutet, dass das Remake von Oblivion bereits im April erscheinen könnte. Interessanterweise spekuliert NatetheHate sogar, dass das Spiel als Shadowdrop veröffentlicht werden könnte – also mit einer gleichzeitigen Ankündigung und Veröffentlichung. Das wäre eine ziemliche Überraschung, vor allem, weil Xbox in den kommenden Wochen mit der Veröffentlichung von South of Midnight und dem PS5-Debüt von Indiana Jones bereits große Titel am Start hat.

Was das Remake von Oblivion bieten soll

Was wir über das Remake selbst wissen, klingt jedoch vielversprechend. Es wird auf der Unreal Engine 5 basieren und von Virtuos entwickelt, einem Studio, das bereits bei mehreren erfolgreichen Remakes mitgewirkt hat. Laut Berichten wird das Spiel nicht nur grafisch aufpoliert, sondern bietet auch Verbesserungen in sechs wichtigen Gameplay-Bereichen: Ausdauer, Schleichen, Blocken, Bogenschießen, Trefferreaktion und HUD. Insbesondere das Blocken wurde von modernen Soulslike-Spielen inspiriert, während das Schleichen überarbeitet wurde und die Schadensformel angepasst wurde.

Besonders spannend dürfte die Überarbeitung des Ausdauersystems sein, das früher Spieler regelmäßig frustriert hat. Der oft nervige Niederschlag, der bei Erschöpfung der Ausdauer eintrat, soll seltener vorkommen. Zudem wurde das HUD überarbeitet, um es sowohl optisch ansprechender als auch zugänglicher zu gestalten – was das gesamte Spielerlebnis deutlich verbessern könnte. Ein weiterer Höhepunkt ist das verbesserte Bogenschießen. Egal, ob man nun in der Third-Person- oder First-Person-Perspektive spielt, das Gefühl beim Schießen soll sich deutlich flüssiger und präziser anfühlen.

Das Oblivion-Remake wird übrigens nicht das einzige nostalgische Projekt in diesem Jahr bleiben. Im gleichen Jahr wie das Remake soll Skyblivion erscheinen, eine von Fans erstellte Total Conversion von Oblivion in die Engine von Skyrim. 2025 wird in Cyrodiil also wirklich viel los sein – die Fans können sich auf ein wahres Fest für Elder Scrolls-Liebhaber freuen.