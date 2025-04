Oblivion-Remaster ist „offiziell“ – Editionen, Screenshots, Details

Was lange nur ein Gerücht war, ist nun kaum mehr von der Hand zu weisen: The Elder Scrolls IV: Oblivion bekommt tatsächlich ein Remaster – und das offenbar schneller, als man „Stop! You violated the law!“ sagen kann. Nachdem sich in den letzten Tagen die Leaks überschlagen haben, ist der Schleier des Schweigens nun endgültig gefallen.

Der bislang unbestätigte, aber durch zahlreiche Hinweise praktisch bestätigte Titel wurde auf der Webseite des Entwicklers Virtuos gesichtet – samt Vergleichsbildern, Plattformangaben und sogar Packshots einer Deluxe Edition. Die Begeisterung in der Community ist entsprechend groß, auch wenn einige vorsichtig fragen: Wird es dem Original gerecht?

Alte Welt in neuem Glanz

Die geleakten Screenshots zeigen: Das Remaster zielt klar darauf ab, die Optik des Originals zu modernisieren, ohne dessen Seele zu verlieren. Licht- und Schatteneffekte, schärfere Texturen und überarbeitete Charaktermodelle deuten auf eine visuelle Frischzellenkur hin. Wer also gehofft hat, Cyrodiil endlich mit modernen Augen zu durchstreifen, darf sich berechtigte Hoffnungen machen.

Besonders interessant: Neben den technischen Details wurden auch Informationen zu einer Deluxe Edition enthüllt, die zusätzliche Inhalte wie Pferderüstungen (ja, die legendären) und exklusive Waffen umfassen soll. Das weckt Erinnerungen – nicht nur an alte Abenteuer, sondern auch an alte Debatten über Mikrotransaktionen im Einzelspielermodus.

https://twitter.com/Mr_Rebs_/status/1912115770223464717

Ein Shadow-Drop in Sichtweite

Der Veröffentlichungstermin? Noch nicht offiziell, aber laut Industrie-Insidern soll das Spiel bereits nächste Woche, nach dem 21. April, per Shadow-Drop erscheinen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Bethesda im Rahmen eines kleinen Showcase oder via Social Media kurzerhand den Startschuss gibt – ganz ohne großes Tamtam, aber mit maximalem Effekt.

Interessant ist außerdem, dass nun auch eine PS5-Version bestätigt scheint. Zuvor war man davon ausgegangen, dass das Spiel exklusiv für Xbox und PC erscheinen würde – ein kleiner, aber feiner Gamechanger, der zeigt: Bethesda scheint den Multiplattform-Gedanken (wieder) ernster zu nehmen.

Oblivion Remastered könnte genau das sein, worauf viele Rollenspielfans gewartet haben: Eine Rückkehr in eine der faszinierendsten Welten der Videospielgeschichte – diesmal in Hochglanz. Und wenn sich all die Leaks als korrekt herausstellen, dann stehen uns nur noch wenige Tage bevor, bis wir wieder durch die Tore von Kvatch schreiten.

Bereit für ein Wiedersehen mit Sheogorath? Cyrodiil wartet.