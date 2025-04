Oblivion Remaster – Neue Hinweise auf heutigen Shadow Drop, Freischaltzeit und massiver Download

Manchmal kündigt sich ein Sturm nicht durch Donnergrollen an, sondern durch ein zufälliges Plätschern im Xbox-Support-Chat. Und dieses Plätschern klingt derzeit verdächtig nach „The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster“, das – so unglaublich es klingt – schon heute erscheinen soll. Ja, wirklich: heute, am 21. April. Und das ganz ohne pompöse Ankündigung, Trailer-Offensive oder monatelangen Vorab-Hype. Willkommen im Zeitalter des Shadow Drops.

Ein Shadow Drop aus dem Nichts?

Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche um ein aufpoliertes Comeback des 2006-Klassikers. Begleitet von zahlreichen Leaks, die zuletzt erste Bilder und das Packshot offenbarten. Doch während viele nur von Wunschdenken ausgingen, verdichten sich die Hinweise inzwischen wie dichter Nebel über den Jerall-Bergen. Ausgerechnet ein Xbox-Support-Chat, der vermutlich KI-gestützt ist, ließ auf eine direkte Nachfrage hin durchblicken, dass das Remaster am 21. April erscheinen soll. Kein Dementi, kein „dazu können wir nichts sagen“, sondern eine glasklare Uhrzeit. Ein versehentlicher Leak oder ein bewusstes Spiel mit der Erwartung? Insider werden in diesen Punkt noch präziser und sagen die Ankunft für 18 Uhr MEZ voraus.

Natürlich bleibt Skepsis angebracht. Schließlich basiert dieser Hinweis auf einem KI-Supportsystem, das sich genauso gut bei Reddit und X bedient haben könnte. Doch das Timing wirkt … verdächtig passend. Kein großes Gaming-Event steht an, keine Konkurrenz, die den Tag dominieren würde. Ein klassischer Moment für Bethesda, einfach den Hebel umzulegen – genau wie beim legendären „Fallout Shelter“.

120 GB Nostalgie – Was das Remaster über seinen Umfang verrät

Und es gibt noch mehr: Die Dataminer X0XLEAK und Kran haben herausgefunden, dass das Remaster satte 120 GB auf die Waage bringt – zumindest auf dem PC. Das spricht für ein echtes Remaster oder zumindest eine radikal überarbeitete Version, und nicht nur für ein simples Texturen-Upgrade. Sollte das stimmen, könnten Konsolenspieler ebenfalls um die 100 GB freischaufeln müssen. Vielleicht kommt sogar noch ein Day-One-Update obendrauf, das den Speicher endgültig in die Knie zwingt.

Besonders interessant: Auch das Studio Virtuos, das in der Vergangenheit an Remastern wie „The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition“ mitgewirkt hat, hat sich laut Google-Eintrag selbst verraten. Ein weiteres Puzzlestück, das zeigt: Hier wird nicht nur herumgeträumt – hier wird aktiv auf einen Release hingearbeitet.

Ob das Remaster heute tatsächlich erscheint oder ob sich alles als raffinierter Hype-Train entpuppt – das wissen wir wohl in wenigen Stunden. Sollte das „Oblivion-Remaster“ heute aus dem Schatten treten, wird Tamriel für einen Moment die Gaming-Welt beherrschen. Also: Speicherplatz freimachen, Schnellreise deaktivieren – und warten, ob der Schatten wirklich fällt.