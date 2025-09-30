Oblivion Remastered: Bethesda bestätigt physische Deluxe Edition für PS5

Seit Monaten kursierten Gerüchte, jetzt ist es offiziell: The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered erscheint am 13. Oktober 2025 als physische Deluxe Edition für die PlayStation 5. Bethesda hat die Bestätigung in typisch augenzwinkernder Manier auf Bluesky veröffentlicht, präsentiert als Fundstück im Inventar-Menü des Spiels. Damit bekommt das Remaster des Kult-RPGs endlich die greifbare Version, auf die viele Sammler und Nostalgiker gehofft haben.

Für Fans ist das mehr als nur ein Stück Plastik im Regal. Es ist ein Symbol dafür, wie sehr physische Editionen trotz zunehmender Digital-Strategien noch immer geschätzt werden. Gerade bei einem Spiel mit dem Kultstatus von Oblivion wirkt das fast wie eine kleine Wiedergutmachung.

Mehr als Nostalgie: Warum die Disc-Version zählt

Technisch bleibt das Remaster weiterhin eine Baustelle. Performance-Probleme, Bugs und lange Ladezeiten sind nach wie vor Themen, die Bethesda mit Updates adressieren muss. Dennoch konnte das Remaster in den internationalen Tests klarstellen, dass Oblivion Remastered trotz seiner Schwächen ein wertvoller Rückblick ist, nicht zuletzt, weil es die Magie des Originals von 2006 weitgehend bewahrt.

Die physische Version der Deluxe Edition könnte sich damit zu einem begehrten Sammlerstück entwickeln, vor allem für Spieler, die eine möglichst vollständige Edition ihrer Lieblingsspiele besitzen wollen. Gleichzeitig erinnert die Veröffentlichung daran, dass selbst im Jahr 2025 physische Spiele noch immer einen Platz haben, auch wenn sie mittlerweile eher Ausnahme als Regel sind.

When you've cleared two goblin caves, an underwater shipwreck, and the entire town of Hackdirt, and you still can't remember where you picked this item up. 🤔 — The Elder Scrolls (@elderscrolls.bethesdastudios.com) 2025-09-29T15:28:48.359Z

Zwischen Freude und Skepsis

Das Comeback auf Disc weckt Emotionen. Einerseits ist es eine Chance, Oblivion Remastered in einer würdigen Form zu besitzen, andererseits bleibt die Frage offen: Wird Bethesda die technischen Probleme bis zum Release im Griff haben? Eine hübsche Verpackung kann nicht über schwache Performance hinwegtäuschen.

Am Ende bleibt Oblivion Remastered ein faszinierender Balanceakt: Es ist nostalgisch, fehlerhaft, charmant und frustrierend zugleich. Vielleicht macht genau das seinen Reiz aus.

Frage an euch: Greift ihr zur physischen Deluxe Edition, oder reicht euch die digitale Version trotz aller Probleme?