Oblivion Remastered – Das Drama um Shadow Drops, die anderen die Show stehlen

Shadow Drops – dieser magische Moment, wenn ein Spiel enthüllt wird und zack sofort verfügbar ist – gelten als ein aufregendes Highlight für Entwickler und Fans gleichermaßen. Für große Studios. Für die, die sich zur Not eine Entschuldigung aus Diamanten schnitzen könnten. Aber was passiert eigentlich, wenn ein kleines, leidenschaftliches Studio monatelang auf einen perfekten Release hinarbeitet – und dann von einem Mammut wie Oblivion Remastered plattgewalzt wird?

David gegen Goliath: Wie Shadow Drops kleine Entwickler überrollen

Genau dieses Unglück traf Anfang dieser Woche Red Soul Games mit ihrem ambitionierten Horrortrip Post Trauma. Am 22. April 2025 veröffentlicht – ausgerechnet an dem Tag, an dem Bethesda überraschend ihren Oblivion-Remaster-Stream zündete und das Spiel direkt losschickte. Ein bisschen so, als hätte man monatelang eine aufwändige Geburtstagsparty geplant und just in dem Moment taucht ein Rockstar mit Gratis-Konzert nebenan auf.

Roh Fury-Gründer Jonas Antonsson, Publisher von Post Trauma, bringt es auf den Punkt: „Wir haben nicht die Macht oder das Geld, um einfach Aufmerksamkeit zu kaufen. Jede Veröffentlichung ist ein sorgfältiger Balanceakt.“ Klar, Steam und Konsorten spucken ohnehin täglich neue Spiele aus wie ein kaputtes Fließband. Aber wenn dann ein RPG-Gigant wie Oblivion Remastered auftaucht, hat ein kleines Horrorspiel ungefähr so viele Überlebenschancen wie eine Fliege in einer Autowaschanlage.

Post Trauma und das Drama um den verlorenen Release-Tag

Immerhin bewies Red Soul Games Humor: Statt Trübsal zu blasen, kündigten sie auf X einen neuen „spirituellen Launch“ am 23. Juni an – diesmal mit Livestreams, Giveaways und hoffentlich etwas weniger Konkurrenz aus der AAA-Hölle. Post Trauma bleibt auf allen Plattformen verfügbar, aber der geplante Hype? Versenkt.

Dass es auch anders laufen kann, zeigt Clair Obscur: Expedition 33, das trotz ähnlicher Sorge seinen eigenen Erfolg feiern konnte. Über eine Million verkaufte Einheiten – Game Pass nicht einmal eingerechnet – wurden inzwischen verkauft.

Shadow Drops sind also nicht per se böse. Aber sie sind eine Macht, die kleinen Studios oft brutal ihre liebevoll gezimmerten Träume zerschlägt. Eine Entwicklung, die mehr Aufmerksamkeit verdient. Denn hinter jedem Indie-Spiel steckt nicht nur ein Release-Termin, sondern Jahre voller Leidenschaft, Schlafmangel – und verdammt viel Herzblut.

Was denkt ihr? Sollten Plattformen wie Steam oder Sony kleinen Studios bei so etwas stärker helfen? Oder ist das eben der bittere Preis der kreativen Freiheit?

