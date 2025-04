Oblivion Remastered ist da, schöner denn je

Was haben wir nach dem Leak gedacht? Ein Remaster von Oblivion? Sicher, ein weiteres HD-Upgrade mit minimalen Änderungen, wie man es zu oft sieht. Doch Bethesda und Entwickler Virtuos beweisen nun eindrucksvoll das Gegenteil – und zwar schneller, als man „Daedra“ sagen kann: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ist ab sofort verfügbar, nur wenige Tage nach den ganzen Leaks. Und ja, es ist spektakulärer, als wir gehofft hatten.

Unreal Engine 5 statt Nostalgie-Filter

Was Bethesda hier mit Virtuos abliefert, ist keine simple Aufpolierung. Oblivion Remastered wurde vollständig in der Unreal Engine 5 neu entwickelt. Kein einziges Asset blieb unangetastet. Jeder Baum, jeder Tempel, jeder Schwertgriff wurde von Grund auf rekonstruiert. Die Schatten sind realistischer, die Gesichter weniger puppenhaft, und Cyrodiil wirkt nun tatsächlich wie ein lebendiger Ort – nicht wie ein Museumsstück aus 2006 mit Mod-Pflaster.

Todd Howard selbst nennt das Spiel einen „entscheidenden Moment“ für Bethesda. Und recht hat er. Oblivion war der Titel, der aus einem Nischen-RPG eine weltweite Marke machte. Jetzt kehrt es zurück – aber nicht als bloßes Denkmal, sondern als neu erfundene Vision für aktuelle Hardware.

Oblivion Remastered erstrahlt in ganz neuem Glanz

Nostalgie trifft auf Komfort

Neben der überarbeiteten Optik bietet Oblivion Remastered alle Inhalte, die das Original im Laufe der Jahre angesammelt hat. Die Story-Erweiterungen Shivering Isles und Knights of the Nine sind genauso dabei wie all die kleinen DLC-Pakete, über die sich die Fans einst köstlich amüsierten – ja, auch das legendäre Horse Armor Pack.

Gameplay-technisch wurden Steuerung und Interface angepasst, Ladezeiten minimiert, Animationen verbessert – ohne die Seele des Spiels zu verraten. Veteranen werden sich sofort heimisch fühlen, Neulinge entdecken ein Rollenspiel, das sich auch 2025 noch mühelos gegen moderne Genregrößen behauptet.

Deluxe Edition für Detailverliebte

Die Deluxe Edition lockt mit einem digitalen Artbook, dem offiziellen Soundtrack und exklusiven In-Game-Boni wie Akatosh-Rüstungen und einem neuen Pferde-Set. Damit wird nicht nur euer Held schicker, sondern auch euer Inventar ein kleines bisschen elitärer.

Oblivion Remastered ist mehr als ein technisches Update. Es ist eine Liebeserklärung an ein Spiel, das viele von uns zum ersten Mal mit offenem Mund vor der Welt von Tamriel hat stehen lassen. Diese Neuauflage zeigt, wie ein Remaster sein sollte: respektvoll, detailverliebt und doch mutig genug, alles neu zu denken. Wer Cyrodiil nie besucht hat, hat jetzt keine Ausrede mehr. Und wer schon einmal dort war, wird es nicht wiedererkennen – im besten Sinne.

The Elder Scrolls Oblivion: Remastered ist ab sofort im PlayStation Store für 64,99 Euro verfügbar.