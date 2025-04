Oblivion Remastered offiziell angekündigt, aber ihr müsst noch warten

Nach Jahren voller Memes, Mods und melancholischer Musik aus dem Soundtrack ist es endlich soweit: The Elder Scrolls IV: Oblivion kehrt zurück – offiziell, aufgehübscht und offenbar bereit, uns erneut in die Fantasywelt von Cyrodiil zu entführen.

Die Enthüllung des Remasters erfolgt am Dienstag, den 22. April, um 17:00 Uhr MESZ, live auf Bethesdas YouTube- und Twitch-Kanälen. Und ja – laut einigen Quellen könnte das Spiel danke Shadow-Drop sogar am selben Tag veröffentlicht werden. Damit werden zunächst alle Hoffnungen zunichte gemacht, dass dies schon am heutigen Montag passiert.

Was zunächst als Gerücht in dunklen Ecken des Internets begann, wurde durch geleakte Screenshots und Marketingmaterialien auf dramatische Weise befeuert. Der Leak stammte von der Website des Studios Virtuos, das gemeinsam mit Bethesda Dallas und Bethesda Rockville an dem Remaster arbeitet. Virtuos ist kein Unbekannter – sie haben bereits bei Hochkarätern wie Dark Souls, Uncharted und dem kommenden Metal Gear Solid 3 Remake mitgewirkt.

Warum Oblivion Remastered mehr als nur Nostalgie ist

Das Oblivion Remastered verspricht nicht nur eine grafische Frischzellenkur, sondern auch Gameplay-Optimierungen, die das in die Jahre gekommene Original zugänglicher und zeitgemäßer machen sollen. Besonders für Konsolenspieler wird das spannend, denn das Remaster erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X|S – inklusive Game Pass.

Ein Schmankerl für Sammler: Laut dem Leak wird es auch eine Deluxe Edition geben. Mit dabei: Exklusive Waffen, Ingame-Boni und – natürlich – die legendäre Pferderüstung, die einst als überteuertes DLC verspottet wurde und mittlerweile Kultstatus genießt. Ironie oder kluge Selbstironie? Bethesda scheint zu wissen, wie man sich selbst auf die Schippe nimmt.

Warten auf The Elder Scrolls 6

Die Ankündigung kommt nicht zufällig jetzt: Während Fans ungeduldig auf The Elder Scrolls VI warten, das wohl noch Jahre entfernt ist, ist ein hochwertiges Remaster von Oblivion ein kluger Schachzug. Es bringt Nostalgie, frisches Gameplay und die Chance, eine der beliebtesten Fantasy-Welten erneut zu erleben – diesmal in 4K, mit schärferen Texturen und (hoffentlich) weniger Bugs.

Bleibt nur eine Frage: Wie viele Stunden unseres Lebens sind wir diesmal bereit, in Oblivion zu verlieren?