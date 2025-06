Oblivion Remastered: Update 1.1 bringt Stabilität und Komfort – das steckt drin

Nach dem überraschenden Release im April bekommt The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sein erstes großes Update. Patch 1.1 ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar und behebt eine ganze Reihe von Fehlern, die seit dem Release von Fans gemeldet wurden – von Crashs bis zu falsch dargestellten Karten.

Oblivion Remastered war lange Zeit mehr Mythos als Realität. Nach Jahren der Gerüchte veröffentlichte Bethesda das Remaster im April ohne Vorankündigung – eine Strategie, die offenbar aufging. Die Rückkehr nach Cyrodiil kam bei Fans gut an, auch wenn technische Probleme nicht ausblieben.

Update 1.1 geht nun genau diese Punkte an. Die Patch Notes umfassen Verbesserungen in den Bereichen UI, Gameplay, Quests, Stabilität und Systemfunktionen. Besonders häufige Crash-Ursachen – etwa beim Fast Travel nach Vilverin, beim Besuch von Crayfish Cave oder beim Öffnen alter Speicherstände – wurden laut Bethesda behoben. Auch kuriose Bugs wie ein unsichtbarer Skip-Button im Intro oder ein stummer Peryite-Schrein gehören der Vergangenheit an.

Kleine Details, große Wirkung

Neben den üblichen Stabilitäts-Updates nimmt sich Patch 1.1 auch kleinerer, aber spürbarer Probleme an. Spieler mit Controller können nun wieder verzauberten Items Namen geben, und die Kamera in der Ego-Perspektive sitzt nicht mehr knapp über dem Scheitel. Auch grafische Fehler, etwa dauerhaft aktive Chameleon-Effekte oder nicht zündende Lichtzauber, wurden gefixt.

Patch Notes:

UI

Behoben: Fehlender Text bei Installation des Deluxe-Upgrades.

Behoben: Falsch angezeigte „Überspringen“-Schaltfläche während des Intros.

Behoben: Umgekehrte Werte für Rothwardonen-Herkunft.

Behoben: Nicht automatisch angezeigte Umgebungskarte in Innenräumen.

Behoben: Benennung verzauberter Objekte mit Controller nicht möglich.

Behoben: Zeichensetzungsfehler in der chinesischen Übersetzung.

Es wurden Lokalisierungsfehler behoben.

Behoben: Keine Untertitel bei Interaktionen mit Daedrischen Schreinen.

ABSTÜRZE

Behoben: Absturz beim Laden nach Schnellem Reisen nach Vilverin.

Behoben: Absturz bei der Erkundung der Langustenhöhle.

Behoben: Absturz beim Kampf gegen Verkümmerte Skampe.

Behoben: Absturz bei der Bezahlung der Strafe nach Diebstahl im Palast von Bravil.

Behoben: Absturz beim Laden von Schnellspeicherspielständen.

Behoben: Absturz beim Laden nach Schnellem Reisen zum Sterblichenlager.

Behoben: Absturz beim Laden eines Spielstands in Spindelweberins Haus.

Behoben: Absturz beim schnellen Umschalten zwischen Qualitäts- und Leistungsmodi.

Behoben: Absturz beim Ablegen von Objekten in einer Truhe im Frostspitzenturm.

Behoben: Absturz bei der Herstellung mehrerer Zaubertränke gleichzeitig mithilfe von gestohlenen Zutaten.

Behoben: Diverse CPU-Abstürze.

SPIELABLAUF

Behoben: Spieleranimationsfehler beim Aufsitzen auf Pferde.

Behoben: Fehlende Animation von Großkanzler Ocatos Armen.

Behoben: Feststeckende Animationen von angreifenden Klapperscheuchen.

Behoben: Stab von Sheogorath friert Gegner nicht ein.

Behoben: Käpt’n Dugal spawnt nicht.

Behoben: Lichtzauber ohne Grafikeffekte.

Behoben: Versetzte Kartenmarkierungen bei Nutzung eines zweiten Monitors.

Behoben: Umgebungskarte beim Öffnen leer.

Behoben: Abbrechende Sprachausgabe im Schrein von Peryite.

Behoben: Kamera in der Egoperspektive über dem Kopf des Spielercharakters.

Behoben: Grafikeffekt von „Chamäleon“ bleibt auf Spielercharakter stecken.

Behoben: Hauttexturen des Spielercharakters stimmen nach Ansteckung mit einer Krankheit nicht mehr.

SYSTEM

Behoben: Spielereinstellungen werden bei Aktualisierung der Einstellungen zurückgesetzt.

Behoben: xCloud spiegelt PC-Einstellungen auf der Xbox.

Behoben: Probleme mit endlosem Laden.

Behoben: Einfrieren des Bildschirms beim Drücken von Alt+Tab.

Behoben: Automatisches Speichern erstellt eine neue Gruppe von Spielständen.

Behoben: Alte Spielstände werden umbenannt, wenn der Charakter am Kanalisationsausgang umbenannt wird.

Behoben: Geringe Bildschirmauflösungswerte werden im Fenstermodus nicht korrekt angezeigt.

QUESTS

Die Schlacht um Kvatch: Savlian bleibt nicht mehr nach dem Kampf im Hof des Kastells stecken.

Ein Messer in der Dunkelheit: Vicente Valtieri verliert seine Haare nicht mehr.

Suche nach der Diebesgilde: NSC erscheinen wieder.

Der Versunkene: Es versteckt sich keine Tagebuchseite mehr unter einer Schüssel.

Die Elfenjungfer: Das Spiel stürzt nicht mehr ab, wenn Hieronymus Lex versucht, Llathasas Büste aus dem Schrank in Myvryna Aranos Haus zu stehlen.

Oblivion Remastered bleibt ein Produkt für Nostalgiker – mit allen Stärken und Schwächen des Originals. Der Patch 1.1 bringt spürbare Verbesserungen, vor allem für Spieler, die in den letzten Wochen von technischen Problemen ausgebremst wurden.