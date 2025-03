Obsidian bleibt bei Avowed vorsichtig – Keine „Plattformankündigungen“ für PS5

Xbox hat in letzter Zeit eine etwas unkonventionelle Strategie im Umgang mit Exklusivtiteln entwickelt. War es früher fast ein ungeschriebenes Gesetz, dass Xbox-Spiele nur auf Microsofts eigenen Plattformen spielbar waren, so scheint das Unternehmen mittlerweile offener für Plattformübergreifende Veröffentlichungen. Klassiker wie „The Outer Worlds 2“ und das kommende „Indiana Jones and the Great Circle“ werden nahezu gleichzeitig für PS5 und Xbox veröffentlicht, wobei letzteres sogar eine zeitlich begrenzte Exklusivität auf Xbox genießen wird, bevor es irgendwann 2025 auch auf der Playstation-Plattform landet. Diese Offenheit bezüglich der Veröffentlichung von Titeln auf verschiedenen Plattformen lässt aber auch viele Fans von Xbox-Spielen auf eine mögliche Veröffentlichung von „Avowed“ auf der PS5 hoffen.

Xbox behält gewisse Exklusivität

„Avowed“, das lang erwartete Rollenspiel von Obsidian Entertainment, ist bisher ausschließlich für die Xbox Series X/S und den PC angekündigt worden. Die Spekulationen um eine mögliche Veröffentlichung auf der PS5 haben jedoch in letzter Zeit wieder an Fahrt aufgenommen. Ein Reddit-Nutzer, der sich als Fan von „Avowed“ zu Wort meldete, behauptete, das Support-Team von Obsidian um eine Klärung gebeten zu haben. In seiner Antwort soll das Team dem Fan gesagt haben: „Es gibt derzeit keine Pläne, auf weiteren Plattformen zu erscheinen. Aber wenn sich das ändert, werden wir die Spieler auf jeden Fall informieren.“

Obwohl diese Antwort auf den ersten Blick ziemlich eindeutig klingt, gibt es einige Aspekte, die man mit Vorsicht genießen sollte. Zum einen könnte die Nachricht leicht gefälscht worden sein, zum anderen ist das Support-Team nicht unbedingt die erste Anlaufstelle, wenn es um offizielle Ankündigungen geht – vor allem, wenn es um so eine bedeutende Entscheidung wie eine Plattformveröffentlichung geht. Der entscheidende Punkt hier ist die Wortwahl – „Keine Ankündigungen“ ist nicht dasselbe wie „keine Pläne“. Und in der Welt von Xbox kann sich alles sehr schnell ändern.

Wirklich kein PS5-Release in Sicht?

Phil Spencer, der Leiter von Xbox, hat in der Vergangenheit betont, dass es keine festen Regeln für die Veröffentlichung von Xbox-Spielen auf Konkurrenzplattformen gibt. Auch die Gerüchte um den möglichen Sprung von „Halo“ und „Gears of War“ auf die PlayStation-Plattform lassen den Schluss zu, dass Xbox durchaus in Betracht zieht, einige seiner Marken auf andere Konsolen zu bringen. Dennoch bleiben „Avowed“ und „Starfield“ zwei große Unbekannte in der Gleichung.

Es ist also nicht ausgeschlossen, dass „Avowed“ irgendwann auch auf der PS5 erscheinen könnte. Aber zum jetzigen Zeitpunkt spricht alles dafür, dass Xbox und Obsidian vorerst auf die Exklusivität auf ihren eigenen Plattformen setzen. Wer weiß, was die Zukunft bringt? In der Welt der Spieleindustrie kann sich alles in einem Moment ändern.