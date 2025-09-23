Latest

OD: Kojima zeigt neues Horrorprojekt erstmals im Teaser

OD von Hideo Kojima nimmt Gestalt an: Der neue Titel setzt auf Horror, Unreal Engine und ungewöhnliche Ideen. Was wir bisher wissen, und folgt ein PS5-Launch?

Koijma Od

Hideo Kojima bleibt sich treu, und bricht gleichzeitig wieder mit den Erwartungen. Sein neues Projekt OD wurde nun mit einem dreiminütigen Teaser vorgestellt. Erstmals gibt es konkrete Eindrücke davon, was die mysteriöse Zusammenarbeit zwischen Kojima Productions und Xbox eigentlich hervorbringt. Und kommt auch die PS5 in dessen Genuss?

Die Präsentation erfolgte im Rahmen des 10-jährigen Studiojubiläums. Das Video beginnt mit Schauspielerin Sophia Lillis, die eine rote Tür öffnet und Kerzen entzündet, von denen manche stark an die bekannten „BB-Pods“ aus Death Stranding erinnern. Während Regen auf das Haus prasselt und unheimliches Klopfen ertönt, wird klar: OD zielt auf Horror ab, und zwar auf die Sorte, die Spieler direkt an ihre psychische Belastungsgrenze führen soll.

Unreal statt Decima – Xbox steigt tief ein

Technisch geht Kojima einen ungewöhnlichen Weg. Statt auf Sonys hauseigene Decima-Engine zu setzen, die beide Death Stranding-Spiele antreibt, läuft OD auf der Unreal Engine. Kojima selbst sprach von einem „technologischen Sprung über Death Stranding 2 hinaus“.

Unterstützung kommt von Microsoft. Xbox-Chef Phil Spencer bestätigte, dass die Entwicklung „gut voranschreitet“ und man nicht nur bei den sichtbaren Effekten helfe, sondern auch hinter den Kulissen. Marketing-Sprech wie „OD ist bold, unique und unmistakably Kojima“ durfte dabei natürlich nicht fehlen, aber immerhin zeigt es, dass Redmond mehr tut, als nur seinen Namen unter das Projekt zu setzen.

Mehr als ein Spiel?

Spannend ist auch die Ausrichtung. OD soll irgendwo zwischen Film und Spiel liegen und das „Fear Threshold“ der Spieler austesten. Dass Filmemacher Jordan Peele parallel an einem Teil der Erfahrung arbeitet, unterstreicht den Ansatz. Das Untertitel „Knock“ könnte eine Abgrenzung zwischen den verschiedenen Projektsträngen andeuten.

Aus dem Teaser lässt sich bisher wenig Substanzielles ableiten: Kerzen, Türen, Regen, ein paar Schreckeffekte – mehr gibt es nicht zu sehen. Inhaltlich bleibt OD so vage, dass die Parallelen zu PT kaum zu übersehen sind – jener gefeierte, aber letztlich gescheiterte Horror-Versuch, der nie den Sprung zum vollwertigen Spiel geschafft hat.

Es wäre also nicht überraschend, wenn Kojimas neues Experiment am Ende mehr Diskussionen entfacht als tatsächlich spielerische Substanz liefert. OD wirkt weniger wie ein klassisches Survival-Horror-Spiel, sondern vielmehr wie ein interaktives Experiment, nur diesmal mit großem Budget und Xbox-Unterstützung im Rücken. Ob der Titel langfristig auch auf der PS5 erscheint, bleibt offen, angesichts von Microsofts jüngster Multiplattform-Strategie aber nicht unwahrscheinlich.

Ein Release-Termin steht weiterhin aus. Kojima betont zwar, dass die Entwicklung weit fortgeschritten sei, doch konkrete Daten bleibt man schuldig. Sicher ist nur, dass Xbox exklusive Projekte mit Wiedererkennungswert braucht, und mit OD bekommt man genau das. Ob Spieler am Ende mehr als nur ein stilvolles Experiment erwartet, wird sich zeigen.

