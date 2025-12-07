OD & Physint – Hideo Kojima blickt zurück und nach vorn

Hideo Kojima, der legendäre Kopf hinter Metal Gear und Death Stranding, hatte 2025 alle Hände voll zu tun. Mit dem Release von Death Stranding 2: ON THE BEACH, der Feier des 10-jährigen Bestehens von Kojima Productions und der Vorbereitung neuer Projekte wie OD und Physint war das Jahr für Kojima alles andere als ruhig.

Ein ereignisreiches Jahr

Der April 2025 markierte einen wichtigen Meilenstein: Nach intensiven Testphasen und finalen Anpassungen erreichte Death Stranding 2 den Master-Status. Kojima selbst beschreibt den Prozess gegenüber Ananweb als „kontinuierliche Optimierung bis kurz vor Veröffentlichung“, wobei der Balanceakt zwischen Fan-Erwartungen und Zugänglichkeit für neue Spieler im Mittelpunkt stand. Die Reaktionen am Launchtag sorgten für gemischte Gefühle: Begeisterung, aber auch die übliche Nervosität, die jeder kreative Kopf kennt, wenn seine Arbeit in die Welt hinausgeht.

Parallel startete Kojima die wöchentliche Radiosendung „Koj10: Machen wir die 10 zur besten Stunde“ auf TBS Radio und eröffnete zusammen mit Nicolas Winding Refn die PRADA-Ausstellung Satellites in Aoyama, die laut Besuchszahlen weltweit Maßstäbe setzte. Höhepunkt des Jahres war jedoch die weltweite Death Stranding World Strand Tour 2, die in 12 Städten Station machte. Persönliche Begegnungen mit Fans und prominenten Schauspielern wie Norman Reedus und Léa Seydoux verdeutlichten, wie sehr Kojima die Verbindung zwischen Spiel und Community lebt.

OD und Physint, der Blick nach vorn

Neben dem laufenden Tour-Programm arbeitet Kojima bereits an neuen Konzepten. OD-KNOCK (kurz OD) verspricht laut Kojima ein Horror-Erlebnis, das bekannte Spielmechaniken mit innovativen Services verbindet. „Die Trailer enthalten Hinweise, wer genau hinsieht, könnte verstehen, wohin wir wollen“, so Kojima. Anders als klassische Horror-Titel soll OD durch Systemdesign und Service-Modell neue Wege gehen.

Physint wiederum richtet sich in Richtung Spionage und Taktik. Kojima beschreibt es als „Spiel, das auch im Schlaf funktioniert“ – eine Metapher für intuitive Mechaniken und flexible Szenarien. Das Projekt kombiniert Sneaking-Elemente, filmische Inszenierung und einen Mix aus Game- und Movie-Professionals. Ziel ist, die Grenze zwischen interaktivem Spiel und cineastischem Erlebnis weiter zu verschieben.

Kojima selbst denkt zudem über längerfristige Perspektiven nach, darunter zukünftige Physint-Episoden, IP-Entwicklung aus Filmen, AR- und Positionstechnologien, die Unterhaltung aus dem Smartphone in die reale Welt tragen. Das zeigt, dass er nicht nur Spiele, sondern das gesamte Entertainment-Ökosystem im Blick hat.

Das bedeutet für Spieler und Branche

Für Spieler heißt das: OD und Physint könnten Kojimas bisher ambitionierteste Projekte werden, mit Mechaniken, die über klassische Genregrenzen hinausgehen. Für die Branche zeigt sich erneut, dass Kojima Productions ein Studio ist, das Mut zu Innovation und langfristiger Vision beweist, ein Kontrapunkt zu kurzfristig kalkulierten AAA-Titeln.

Kurz gesagt: 2025 war ein Jahr der Konsolidierung und Vorbereitung. Während Death Stranding 2 die Gegenwart bedient, liefern OD und Physint einen Ausblick darauf, wie Kojima die Interaktion von Spiel, Film und Technologie weiter verschieben will.