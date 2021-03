Oddworld: Soulstorm – Collector’s Edition enthüllt

Obwohl viele wohl beim PlayStation Plus Angebot von Oddworld: Soulstorm zuschlagen werden, sollen auch Fans von physischen Editionen nicht zu kurz kommen. So enthüllte man heute eine Collector’s und Day One Edition zum Spiel.

Die physischen Editionen erscheinen etwas später, nämlich erst am 06. Juli, sind dafür aber mit zahlreichen Extras vollgepackt. In der Collector’s Edition kann man sich auf folgende Items freuen:

Eine einzigartige Collector’s Box

Oddworld: Soulstorm’s Standard Edition für PlayStation 4 oder PlayStation 5

Ein Metal Case für Sammler

Eine exklusive 22cm Figur of Abe, Mudokon Hero

Ein Premium 160-page Artbook by Pix’n Love Publishing

Ein exklusiver Mining Company Keychain

Drei Art Prints

Ancient Mudokon Tribal Stickers

Abe’s Hand Tattoo

Die Day One Edition beinhaltet immerhin noch das Metal Case, plus einige Pre-Order Boni, darunter:

Oddworld: Soulstorm’s Original Soundtrack

Digital Oddworld Artbook

Digital Voucher Code

Oddworld: Soulstorm erscheint zunächst am 06. April via PlayStation Plus, sowie am 06. Juli in physischer Form.