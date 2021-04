Oddworld: Soulstorm – Free Upgrade auf PS5 & Quick-Look verfügbar

In wenigen Tagen erscheint Oddworld: Soulstorm für PlayStation 5 und PS4, allerdings kommen nur PS5 Besitzer kostenlos in dessen Genuss, sofern sie PlayStation Plus nutzen.

Damit PS4 Besitzer am Ende nicht doppelt und dreifach zur Kasse gebeten werden, wurde jetzt das Free Upgrade auf die PS5 Version bestätigt, sowohl von Digital zu Digital, wie auch von Disc zu Digital. Das dürfte vor allem für diejenigen interessant sein, die zur physischen Collector’s Edition gegriffen haben. Umgekehrt, also von PS5 zur PS4, funktioniert das Ganze jedoch nicht.

Vorschau auf Activities

Ferner hat man einige Quick-Look Videos veröffentlicht, die Hinweise, Tipps und exemplarische Videos umfassen. Auf diese Hinweise kann jeweils für den jeweiligen Bereich des Spiels mithilfe der Activities auf PlayStation 5 zugegriffen werden, sodass man keine Zeit im Internet verbringen muss, wenn man einmal Hilfe benötigt. Dieses Feature steht allerdings auch nur PlayStation Plus Usern zur Verfügung.

Oddworld: Soulstorm ist das zweite Spiel in Abes Heldenepos und schließt direkt an die Ereignisse aus Oddworld: New ’n‘ Tasty aus dem Jahr 2014 an. In Oddworld: Soulstorm entwickelt sich Abe, Held wider Willen, zum Anführer einer wachsenden Revolution.

Dabei tauchen Spieler in das vielfältige Oddworld-Universum ein, in dem manche Bereiche knallharte Action erfordern, in anderen hingegen heimlich vorgegangen werden muss. In spannenden Actionsequenzen können Spieler sogar Abes Herzschlag spüren, sodass das Gefühl der Immersion dank des haptischen Feedbacks des DualSense noch stärker hervorgehoben wird.

Oddworld: Soulstorm erscheint am kommenden Dienstag.