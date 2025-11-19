Oehlbach „New Game“: USB- & HDMI-Kabel werden zum Eyecatcher im Gaming-Setup

Manchmal sind es die unscheinbaren Teile eines Setups, die am Ende den größten Unterschied machen. Kabel gehören definitiv dazu, gerade, wenn man zwischen Controller-Lag, Power Delivery und Datentransfer keine Kompromisse sehen will.

Oehlbach greift genau diesen Punkt jetzt auf und bringt mit „New Game“ eine Serie an USB-Kabeln, die nicht nur technisch sauber abliefert, sondern optisch auch ein echter Eyecatcher sind. Die neue Gaming-Line ist ab sofort bei Amazon verfügbar.

Oehlbach setzt laut offizieller Mitteilung auf eine Architektur, die man so eher in Premium-PC-Peripherie erwartet. OFC-Kupfer für saubere Signalwege, mehrere Schirmungsebenen gegen Störfelder und vergoldete Kontakte, damit die Verbindung nicht nach einem Jahr rumzickt.

Das USB-C-auf-USB-C-Modell schafft – je nach Länge – bis zu 40 Gbit/s. Das ist mehr als genug für schnelle Backups, Capture-Lösungen oder portable Konsolen, die gleichzeitig geladen werden müssen. 240 Watt Power Delivery sind zwar in der Praxis nur für wenige Geräte relevant, aber schön, dass der Kopf frei bleibt, wenn man nicht über Netzteilleistung nachdenken muss.

Die USB-A-auf-USB-C-Variante liefert 10 Gbit/s, absolut ausreichend für Controller, Headsets, mobile Geräte oder alles, was nicht permanent am Limit läuft. Wer Shooter oder Fighters spielt, weiß, was im Pro-Bereich ein paar Millisekunden ausmachen können.

Oehlbach USB-Kabel: schnelle Daten, stabiler Grip, klarer Gaming-Look

Design, das im Setup nicht untergeht

Das Geflecht in Schwarz oder Weiß wirkt hochwertig, ohne dieses „RGB-Overkill“-Problem vieler Gaming-Brands. Die Farbakzente – Blau, Rot oder Grün – setzen sich gut ab und funktionieren sowohl am PC als auch an Konsole und wurden ganz offensichtlich auf PlayStation, Xbox und PlayStation getrimmt. Interessanter Pluspunkt: Der Knickschutz. Klingt banal, ist aber genau die Stelle, an der billige Kabel als Erste sterben. Oehlbach verstärkt diese Übergänge, was durchdacht wirkt und für häufiges Umstecken essenziell ist.

HDMI nicht vergessen

Passend dazu bietet Oehlbach HDMI-2.1b-Kabel mit bis zu 48 Gbit/s. Das deckt 4K120, 8K60 und via DSC sogar 4K240 ab. VRR, ALLM und QFT sind mit drin, also alles, was man mit PS5, Xbox Series oder einem flotten PC nutzen möchte. Dazu eARC, falls man Soundbars oder AVR-Setups voll ausfahren will.

Schärferes Bild, stabilere Frames – das HDMI-Upgrade fürs Gaming.

Preise, Varianten & Rabattaktion – kurz und ehrlich

USB-A > USB-C: 12,99 bis 19,99 €

USB-C > USB-C: 14,99 bis 24,99 €

HDMI: 29,99 bis 49,99 €

Längen: 0,75 m, 2 m, 3 m (HDMI auch 5 m)

Ein Kabel ersetzt keine Skill-Lücke, klar. Aber wer ein zuverlässiges, langlebiges und optisch stimmiges Zubehör sucht, bekommt mit Oehlbachs „New Game“-Serie ein überraschend starkes Gesamtpaket. Nicht billig, aber fair bepreist. Und vor allem: kein typisches Wegwerf-Zubehör, das nach einem Jahr wackelt.