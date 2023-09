Off The Grid – Erste Gameplay-Szenen eingetroffen

Gunzilla Games und der Disctrict-9 Regisseur Neill Blomkamp zeigen die ersten Gameplay-Szenen aus Off The Grid, ein neues Cyberpunk Battle Royle-Game, das als Besonderheit über eine umfassende Kampagne verfügt.

In diesem Gameplay-Video erhält man Einblicke in die innovativen Mechaniken, die atemberaubenden Umgebungen und die unvergesslichen Charaktere hinter dem Battle-Royale-Game, das die nächste Generation des Genres anstrebt.

Anders als jedes andere Spiel seines Genres verbindet Off The Grid eine 60-stündige Story-Kampagne mit einem atemberaubenden Battle Royale für 150 Spieler, alles im weitläufigen Cyberpunk-Universum von Teardrop Island. Am Ende des Tages wird nur einer den Sieg erringen, aber jeder Spieler wird in eine vielschichtige Welt hineingezogen, wie sie noch nie zuvor erlebt wurde.

„Off The Grid entwickelt das Battle-Royale-Genre für die Branche weiter“, sagte Vlad Korolov, CEO von Gunzilla Games. „Mit der kreativen Brillanz von Neill Blomkamp und der Einführung innovativer Spielmechaniken bieten wir eine beispiellose Tiefe, die den puren Nervenkitzel des Battle-Royale-Wettbewerbs ergänzt.“

Damit nicht genug, ermöglicht Off The Grid auch sitzungsinterne Modifikationen, bei denen Spieler ihre Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten ausstatten können, indem sie kybernetische Gliedmaßen anbringen, verschiedene Waffen und Waffenzubehörteile ausrüsten, was dem „adaptiven Gameplay“ eine völlig neue Bedeutung verleiht.

Off The Grid erscheint voraussichtlich 2024.