Okami 2 – Fortsetzung verfolgt Kreativität statt Investorendruck

„Unsere Investoren sollen sich nicht so leicht einmischen können“, erklärt Kamiya. Er betont, dass dieser Freiraum entscheidend sei, um Spiele zu entwickeln, die wirklich einzigartig und originell sind. Dabei hat er auch klare Vorstellungen, was den Umfang des Projekts angeht: „Ich bin nicht daran interessiert, riesige AAA-Titel zu entwickeln. Ich bevorzuge Spiele, die die Individualität der Entwickler widerspiegeln.“

What do you think?