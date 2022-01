OlliOlli World – Cinematic Trailer stellt die bunte Spielwelt vor

Im Februar startet OlliOlli World durch, das Entwickler Roll7 und Private Division heute mit einem bunten Cinematic präsentieren. Darin werden noch einmal die spektakulären Skate-Strecken und die überlebensgroßen Charaktere in den Mittelpunkt gerückt.

In OlliOlli World durchquert ihr eine entzückende und seltsame Welt, während ihr auf diesem Weg Missionen und Herausforderungen annehmen müsst und dabei neue Freunde finden. Euer Aussehen, die Tricks und den Stil eures Charakters lassen sich dabei vollständig anpassen, während ihr die Levels mit mehreren Pfaden erforscht, die eine Reihe von Möglichkeiten für den Ausdruck des Spielers bieten.

Mit seinem wunderbaren animierten Design, seinem flowbasierten Gameplay, seiner detaillierten Charakteranpassung und mehreren Spielpfaden ist OlliOlli World ein absolutes Adventure-Pflichtprogramm für alle Skateboard-Freunde und Jump‘n‘Run-Fans, schreibt Roll7.

Wem das nicht reicht, kann auch seine Freunde dazu herausfordern, seine besten Tricks auf einem von Millionen von Leveln zu schlagen und sein Können zu beweisen, um besondere Belohnungen freizuschalten, mit denen ihr das Aussehen, die Tricks und den Stil eures Charakters anpassen könnt. Ob in Flip-Flops skaten oder einen Hummel-Strampler tragen – in der OlliOlli World ist alles erlaubt, solange ihr an Bord seid.

OlliOlli World erscheint am 08. Februar 2022.