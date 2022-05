OlliOlli World – Erster DLC VOID Riders landet im Juni￼

Private Division und Roll7 veröffentlichen im Juni den ersten Zusatzinhalt VOID Riders für OlliOlli World, mit dem ein paar coole Außerirdische in Radlandia vorbei schauen.

Dabei handelt es sich um Sair’Rah, Khehvyn und Pftangxi, um weitere Skater-Exemplare für den mächtigen Nebulord zu beschaffen. OlliOlli World: VOID Riders verspricht dazu eine fantastische neue Welt voller Herausforderungen und weltraumtauglicher Ausrüstung, um sich auf die Erkundung der Alien-Zone, der sogenannten V.O.I.D., vorzubereiten.

Während die Spieler über das verschneite Cloverbrook ziehen, im unheimlichen Sunshine Valley grinden und das sturmzerzauste Burntrock besuchen, kann man den Flow wahrhaft spüren. Auf dem Weg durch Radlandia lernt man außerdem neue Traktorstrahl-Mechanik kennen, mit der die Aliens ihre Opfer entführen. Mit der perfekten Landung und einem überirdischen Stil beeindruckt man vielleicht Nebulord und wird zum Lieblings-Skate-Alien.

Spieler können in OlliOlli Worlds abgefahrenstem außerirdischen Abenteuer ever die damit coolsten Gegenden des Alls per Kick-Flip erreichen.

OlliOlli World: VOID Riders erscheint am 15. Juni für 9,99 Euro für alle Plattformen. Eindrücke aus dem Spiel selbst gibt es in unserem Review.