OlliOlli World skatet ab heute auf PlayStation & Co.

Roll7 und Private Division geben heute den Startschuss für OlliOlli World auf PlayStation, Xbox und weiteren Plattformen.

In OlliOlli World lernen Spieler auf ihrem Weg zur Skateboard-Legende die lebendige und verrückte Welt von Radlandia kennen, die voller charmanter und skurriler Charaktere ist. Dazu gehört auch der legendäre Danny Trejo, der eine der „Must play“-Nebenquests von OlliOlli World moderiert.

Trejo begegnet euch in Radlandia, um dort spezielle Nebenquest zu erfüllen und ein besonderes Dekoobjekt für ihren Charakter freizuschalten. Danny ist für seine starke Leinwandpräsenz und seinen unbestreitbaren Charme bekannt und passt somit perfekt in die kreativ einzigartige, schräge und wunderbare Besetzung von OlliOlli World.

„OlliOlli World lebt und atmet die Vielfalt, Freiheit und den Spaß, die Skateboarding ausmachen“, so Simon Bennett, Co-Studio Head von Roll7. „Dabei sein und sich ausdrücken – dieser Gedanke ist so eng mit Skateboarding verknüpft, dass wir Radlandia für alle Interessierten so einladend wie möglich gestalten wollten.“