Omega Pilot Evolution: Wipeout-Vibe für PS5 und PS VR2

Der Launch-Trailer zu „Omega Pilot Evolution“ ist da und bringt klassische Antigravitations-Action im Stil von WipeOut auf die Konsole. Ganz ohne Schnörkel, wahlweise am Bildschirm oder direkt unter der PS VR2-Brille.

Omega Pilot Evolution bedient genau den Nerv, den Wipeout vor Jahren hinterlassen hat. Highspeed-Rennen, enge Kurven, aggressive Strecken. Ein kleines Indie-Team versucht sich an der Wiederbelebung des Genres.

Kampfrennen und fliegender Wechsel

Die Prämisse ist simpel. Schwebende Gleiter, Waffen auf der Strecke, maximales Tempo. Wer will, ballert sich im Kampfmodus mit EMPs und Energiestrahlern den Weg frei. Wer es klassisch mag, setzt auf reine Präzision und Bestzeiten.

Der Clou steckt in der Flexibilität. Das gesamte Spiel läuft nahtlos auf dem TV oder komplett immersiv in der PS VR2. Dazu kommt echtes Crossplay zwischen Flachbildschirm- und VR-Piloten. Keine getrennten Lobbys.

Karriere, Geister und Waffen

Neben dem Echtzeit-Multiplayer lebt der Titel von Asynchronität. Jede gefahrene Runde erstellt Geister-Daten für globale Bestenlisten. Man tritt also ständig gegen echte Zeiten anderer Spieler an, selbst wenn man solo unterwegs ist.

Eingenommenes Preisgeld fließt direkt in die Garage. Werte wie Handling, Speed und Haltbarkeit lassen sich aufrüsten, dazu kommen rein visuelle Anfassungen. Das Rad wird hier nicht neu erfunden. Muss es aber auch nicht.

Das Indie-Projekt greift nach der Lücke, die Sony seit Jahren ignoriert, vor allem auf PS VR2. Ob die Physik an die alten Referenzen heranreicht, zeigt erst der Praxistest. Die Ansätze für Fans von schneller Arcade-Action stimmen aber.

Habt ihr Bock auf neue Antigrav-Rennspiele oder zieht euch der Mix aus VR- und TV-Spielern eher runter?