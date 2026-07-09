Once Human: Konsolen-Release für PS5 & Xbox im August

Once Human kommt am 25. August für PS5 und Xbox Series X/S. Das postapokalyptische Survival-Spiel verlässt die PC- und Mobile-Exklusivität und landet auf den aktuellen Konsolen.

Wer will, kann ab sofort ein kostenpflichtiges „Starter Pack“ vorbestellen. Am Free-to-Play-Modell ändert das aber nichts.

Der PC-Hit endlich auf Couch-Kurs

Starry Studio bringt den Survival-Brocken endlich auf die Konsolen. Auf dem PC läuft das Ding schon seit zwei Jahren, die Mobile-Versionen folgten 2025. Jetzt sind wir dran. Das Spiel schmeißt euch in eine riesige, 256 Quadratkilometer große Open World, die von einer außerirdischen Substanz namens Stardust verseucht wurde. Ihr mutiert zum Meta-Human, nutzt das Zeug und kämpft gegen ziemlich abgedrehte Monster.

Das Gameplay mixt Basenbau, Looten und Ballern. Dazu kommen die sogenannten „Deviation Pals“ – schräge Begleiter wie eine schwerbewaffnete Alpaka-Dame oder ein kleiner blauer Drachen-Koch, die eure Basis verteidigen oder Ressourcen sammeln. Klingt wild. Ist es auch.

Vorbesteller-Paket für zwölf Euro

Das Spiel bleibt komplett kostenlos. Trotzdem steht im PlayStation Store und im Xbox Store ab sofort ein „Starter Pack“ für 11,99 EUR bereit. Darin steckt der sogenannte Meta Pass mit 300 Einheiten der Ingame-Währung Crystgin und 30 Tagen Premium-Vorteilen.

Dazu gibt es kosmetischen Kram. Konsolenspezifische Namenskarten, ein Cradle-Skin und drei Waffen-Skins sollen den Einstieg versüßen. Braucht man das? Eigentlich nicht. Es ist reiner Komfort und Optik. Wer ohnehin tief einsteigen will, nimmt den Bonus mit. Alle anderen ignorieren das Paket einfach.

Once Human hat auf dem PC eine riesige Fangemeinde aufgebaut, krankt dort aber manchmal an der Performance. Die Konsolen-Portierung muss zeigen, ob Starry Studio die Framerate auf PS5 und Xbox Series stabil hält. Wenn das klappt, bekommen Survival-Fans tonnenweise Futter zum Nulltarif.

Reizt euch der abgedrehte Stil mit den verrückten Deviant-Begleitern, oder schreckt euch das Free-to-Play-Modell auf Konsolen eher ab? Schreibt es mir direkt in die Kommentare!