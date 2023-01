One Piece in Real-Life – Erstes Bild zur Netflix-Serie

Die erste Season der Live-Adaption umfasst zunächst zehn Folen. Produziert wird One piece in den Tomorrow Studios mit Producer Marty Adelstein (Prison Break) in Kooperation mi den ITV Studios. Als Regisseur konnte man Marc Jobst verpflichten, der zuletzt an The Witcher, Hannibal oder Daredevil mitgewirkt hat.

Welche Story man in der Netflix-Serie erleben wird, ist derzeit noch unklar. Da es nicht nur eine One Piece-Geschichte gibt, können die Schöpfer aus den Vollen greifen, aber auch eine Eigeninterpretation ist möglich.

Der Streaming-Gigant den Start von One Piece auf Netflix in diesem Jahr bestätigt , das nach der Mange- und Anime-Vorlage entsteht. Neben Ruffy werden hier außerdem Sanji (Taz Skylar), Nami (Emily Rudd), Ruffy, Lysop (Jacob Gibson) und Lorenor Zorro (Mackenyu) abgelichtet.

One Piece kann nicht nur Anime, auch in Real-Life kann man die Strohhut-Bande schon bald erleben. Netflix zeigt hierzu ein erstes offizielles Bild, das durchaus Potenzial erkennen lässt.

