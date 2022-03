One Piece Odyssey als RPG für PS5 angekündigt

Bandai Namco ist mit One Piece zurück, die heute One Piece Odyssey als neues RPG für PS5, PS4, Xbox Series und den PC angekündigt haben.

One Piece Odyssey wird als RPG-Projekt vorgestellt, das voller einzigartiger Abenteuerelemente aus dem One Piece-Universum ist. Die Arbeiten daran laufen schon seit mehreren Jahren, waren jetzt aber erst bereit enthüllt zu werden.

Dazu setzt man auf neue Charakter- und Monsterdesigns, die von Eiichiro Oda, dem Autor von One Piece, produziert werden. Ebenso kann man sich auf die wunderschöne Musik von Motoi Sakuraba freuen, jenem Komponisten, der bereits an Dark Souls und der Tales of-Serie gearbeitet hat.

Zum Spiel selbst schreibt Bandai Namco:

„Während ihrer Reise werden die Strohhüte, angeführt von Monkey D. Ruffy, von einem riesigen Sturm auf See verschluckt. Sie landen inmitten des Sturms auf einer mysteriösen Insel inmitten der Natur und werden voneinander getrennt. Die Crew begibt sich auf eine neue abenteuerliche Reise voller Wunder, wilder Natur, mächtigen Feinde und seltsamer Begegnungen mit denn Inselbewohnern. Arbeitet mit Ruffy und seiner Crew zusammen, um erneut in See zu stechen!“

Was One Piece Odyssey so spannend macht

In einer kleinen Q&A Session verrät Producer Katsuaki Tsuzuki zudem, was den Titel für ihn so spannend macht.

„Das Merkmal dieses Titels ist, dass es sich um ein JRPG handelt. Wir haben uns der Schaffung eines One Piece-Erlebnisses verschrieben, welches das „epische Abenteuer zum Erleben der One Piece-Welt“ umfasst. Wir haben das von Mr. Oda entworfene Artwork und die verschiedenen Settings, die das Art-Team erstellt hat, integriert, um die One Piece-Welt basierend auf den bereits entwickelten Manga- und Anime-Settings zu erarbeiten. Daher sind wir zuversichtlich, dass wir realistische und immersive Settings für die Abenteuer vorbereitet haben. Und der attraktivste Punkt dieses Titels ist die Möglichkeit, mit den Strohhüten durch diese Phasen auf ein Abenteuer zu gehen. Zusätzlich zu den abenteuerlichen Levels sind einzigartige One Piece RPG-Erlebnisse über das Spiel verteilt, wie die von Straw Hats gewebte Geschichte, das Dungeon-Erlebnis und verschiedene Quests. Diese werden wir in Zukunft nach und nach vorstellen.“

One Piece Odyssey erscheint im Laufe des Jahres.