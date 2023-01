One Piece Odyssey – Mit der Demo die Anfänge des Spiels erleben

Wenige Tage vor dem Release von One Piece Odyssey hat Bandai Namco den Termin zur spielbaren Demo zum neuen Adventure der Strohhutbande bestätigt.

Was die Demo verspricht, zeigt ein Overview-Trailer auf, in der One Piece Producer Katsuaki Tsuzuki über die Inhalte spricht. So können sich Spieler in den ersten zwei Stunden von One Piece Odyssey austoben, dessen Fortschritt anschließend in die Vollversion übertragen wird, sobald diese verfügbar ist.

Außerdem bekommen alle, die die Spiel zumindest spielen, ein Golden Jelly als Item geschenkt. Das sollte Anreiz genug sein.

„Die kostenlose Demo von One Piece Odyssey konzentriert sich auf die ersten ein bis zwei Stunden des Spiels, in denen Luffy und seine Crewmitglieder auf einer mysteriösen neuen Insel namens Waford landen und Lim und Adio treffen. Die Savegames aus der One Piece Odyssey-Demo werden auf die Vollversion des Spiels übertragbar sein.“

Wir konnten One Piece Odyssey vor einiger schon anspielen, in denen vor allem eines klar war wurde: ganz perfekt war das Spiel da noch nicht. In unserer Preview hieß es:

„Bis auf ein paar kleinen Aussetzern, bei zum Beispiel den Gesichtsanimationen, sieht das Spiel sowohl aus technischer als auch aus stilistischer Sicht sehr ansehnlich aus. Die Geschichte ist neu, ebenso wie zwei der Charaktere, der Sound ist äußerst gelungen, das Kampfsystem geht kaum besser und die reine Anzahl an Möglichkeiten lässt viele unterhaltsame Stunden vermuten. Leider fiel aber auch hier schon auf, dass sich die Geschichte speziell aufgrund der vielen und langen Dialoge auch sehr ziehen kann und das Map-Design zu wünschen übrig lässt.“

One Piece Odyssey erscheint offiziell am 13. Januar 2023.