One Piece: Pirate Warriors 4 – Next-Gen-Upgrade im Trailer vorgestellt

One Piece: Pirate Warriors 4 legt bald auf der PS5 und Xbox Series los, und zwar mit einem ordentlichen Upgrade. Bandai Namco und Omega Force packen alle bisherigen DLCs direkt in die Next-Gen-Version, was das Spiel schon mal zur ultimativen Edition macht.

Aber es kommt noch besser: Die Community darf per Umfrage selbst entscheiden, welche Charaktere neu ins Spiel aufgenommen werden. Fanlieblinge wie Enel oder Katakuri haben damit realistische Chancen auf ein Comeback.

Seit seinem Release 2020 hat sich Pirate Warriors 4 über vier Millionen Mal verkauft, ein klarer Beweis, dass die Mischung aus Musou-Action und One Piece-Charme funktioniert. Auf PS5 und Xbox Series dürfen Fans mit kürzeren Ladezeiten, stabileren Framerates und vielleicht sogar exklusiven Features rechnen.