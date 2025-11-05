One Piece Pirate Warriors 4 – PS5-Upgrade bringt größere Schlachten und neue Helden

Bandai Namco hat heute den siebten DLC für One Piece Pirate Warriors 4 angekündigt, und der bringt mehr als nur neue Charaktere. Am 21. November erscheint nicht nur das „Future Island Egghead“-Paket, sondern gleichzeitig auch die aktualisierte Version für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.

Endlich dürfen die epischen Massenschlachten der „Warriors“-Reihe auf aktueller Hardware richtig aufdrehen. Laut Bandai Namco sollen die neuen Versionen deutlich mehr Gegner gleichzeitig darstellen können und dabei mit überarbeiteter Grafik und stabilerer Performance glänzen.

Neue Helden aus der Egghead-Saga

Mit dem Future Island Egghead-Paket erhalten drei Charaktere aus der jüngeren Manga-Storyline Einzug ins Spiel:

Rob Lucci , der kaltblütige CP0-Agent,

, der kaltblütige CP0-Agent, S-Snake , eine der mysteriösen Seraphim-Kreationen von Dr. Vegapunk,

, eine der mysteriösen Seraphim-Kreationen von Dr. Vegapunk, Jewelry Bonney, die unberechenbare Kapitänin der Bonney-Piratenbande.

Jeder der drei bringt eigene Fähigkeiten und exklusive Alternativkostüme mit. Gerade Bonney dürfte mit ihrer Zeitmanipulations-Fähigkeit frischen Wind ins Kampfgeschehen bringen. Das nächste Charakterpaket – Nummer 8 – ist übrigens bereits für Frühjahr 2026 geplant, was auf eine langfristige DLC-Strategie hindeutet.

Warum das PS5-Upgrade wichtig ist

Die PS4-Version von One Piece Pirate Warriors 4 hatte ihre Stärken, kam aber bei großen Gegnerhorden schnell ins Schwitzen. Das Upgrade auf PS5 verspricht hier eine echte Verbesserung: schnellere Ladezeiten, flüssigeres Gameplay und visuelle Aufwertungen, die das Gefühl von Chaos und Wucht noch besser einfangen sollen.

Am Ende bleibt die Frage: Kann die neue Generation den Charme des Originals bewahren, während sie gleichzeitig die nötige Power liefert, um sich moderner anzufühlen? In ein paar Wochen wissen wir mehr.