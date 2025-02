One Piece: Pirate Warriors 4 – PS5-Version und neue Inhalte angekündigt

Ein weiteres Highlight der Ankündigung: One Piece: Pirate Warriors 4 hat sich seit seiner Veröffentlichung am 26. März 2020 über vier Millionen Mal verkauft – eine beeindruckende Zahl für das actiongeladene Musou-Game. Diese Zahl umfasst sowohl physische Auslieferungen als auch digitale Verkäufe auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Zusätzliche spielbare Charaktere sollen durch eine Umfrage ermittelt werden, die derzeit in Englisch und Japanisch verfügbar ist. Damit haben die Spieler selbst die Möglichkeit, ihre Lieblingsfiguren in das Spiel zu bringen. Ob Fanlieblinge wie Enel oder Katakuri neue Movesets erhalten oder völlig neue Charaktere ihren Weg ins Spiel finden, bleibt abzuwarten.

