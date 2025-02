Onimusha: Capcom zeigt, wie es mit der Samurai-Serie weitergeht

Sony und Capcom haben die State of Play am 12. Februar genutzt, um zwei neue Trailer und ein paar Infos zum Remaster von Onimusha 2: Samurai’s Destiny und zu Onimusha: Way of the Sword, dem komplett neuen Ableger der Horror-Reihe zu veröffentlichen.

Onimusha stellt den neuen Protagonisten vor

Die Geschichten der Onimusha-Spiele gleichen sich im Großen und Ganzen. Das feudale Japan wird von einer Armee aus der Hölle überrannt und ein einzelner Schwertmeister stellt sich den Genma, so heißen die Dämonen-Feinde im Spiel, in den Weg. Im 2026 erscheinenden Onimusha: Way of the Sword wird diese Ehre dem legendären Schwertkämpfer Miyamoto Musashi zuteil. Den Protagonisten hat Capcom im neuen und ersten Trailer zum Spiel vorgestellt:

Musashi kommt im von Genma verseuchten Kyoto an und möchte beweisen, dass er der beste Kämpfer des ganzen Landes ist. Das Gesicht des neuen Helden wurde der Samuraifilm-Legende Toshiro Mifune nachempfunden und grafisch macht der Titel auf den ersten Blick einen sehr guten Eindruck.

Onimusha 2 kehrt hübscher und besser zurück

Wer nicht bis 2026 warten kann oder will, hat ab dem 23. Mai 2025 auch die Möglichkeit, den Klassiker Onimusha 2: Samurai’s Destiny aus dem Jahr 2002 auf der PS4 und PS5 nachzuholen. Der Titel wird erstmals in HD spielbar sein und bietet eine überarbeitete Steuerung, die modernen Standards entsprechen soll. Eine ordentliche Portion Retro steckt trotzdem mit drin. Das Remaster enthält zudem folgende Verbesserungen und Bonus-Inhalte:

Neuer Galeriemodus mit über 100 Skizzen des Charakterdesigners des Spiels, Keita Amemiya.

Neue digitale Soundtrack-Auswahl mit allen 43 Titeln des Originalsoundtracks von Onimusha 2: Samurai’s Destiny.

Schwierigkeitsgrad „Hell“ (Game Over nach einem Treffer).

Die Minispiele „The Man in Black“, „Team Oni“ und „Puzzle Phantom Realm“ können gleich zu Beginn gespielt werden.

Automatische Speicherfunktion und einfacher Waffenwechsel für verbesserte Spielbarkeit.

Wie das Spiel in Action aussieht, zeigt der neue Trailer: