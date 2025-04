Onimusha: Warlords bekommt Hardcore-Update – mit Todesgarantie

Capcom gräbt mal wieder in der Schatztruhe seiner PS2-Vergangenheit und spendiert dem Remaster von Onimusha: Warlords aus dem Jahr 2018 ein neues, kostenloses Update – und das hat es in sich. Ab heutedarf im brandneuen Höllenmodus gestorben werden, was das Katana hergibt. Und wer denkt, er sei der nächste Samanosuke Akechi, sollte besser sein Testament machen.

Ein Treffer. Ein Tod. Ein Trauma.

Der neue Schwierigkeitsgrad „Hölle“ macht seinem Namen alle Ehre: Ein einziger Treffer – egal ob von einem klapprigen Zombie-Ninja oder einem überdimensionalen Dämon – bedeutet das sofortige Aus. Die gute Nachricht? Mit einem Talisman lässt sich der Tod nochmal austricksen. Die schlechte: Talismane wachsen bekanntlich nicht auf Bäumen.

Für alle, die das Spiel damals schon blind durchgespielt haben, ist das der perfekte Vorwand, um noch einmal durch die dämonenverseuchte Burg zu rennen – diesmal aber mit schweißnassen Händen und dem ständigen Gefühl, jederzeit hopsgehen zu können. Als Belohnung winkt immerhin die Ehre „Hölle“, was sicherlich auf jedem Gaming-Lebenslauf gut aussieht.

Wer sich bislang nicht ins feudale Japan wagte, weil das Sprachmenü zu mager war, darf jetzt aufatmen: Mit dem Update kommen sechs neue Sprachen hinzu – darunter Arabisch, Russisch, Polnisch und brasilianisches Portugiesisch. Zwar bleibt die Sprachausgabe weiterhin auf Japanisch und Englisch beschränkt, aber immerhin versteht man jetzt, was im Menü eigentlich passiert, bevor der nächste Oni zuschlägt.

Ein Vorgeschmack auf Onimusha 2

Dass dieses Update ausgerechnet jetzt erscheint, ist kein Zufall. Am 23. Mai bringt Capcom das Remaster von Onimusha 2: Samurai’s Destiny auf alle aktuellen Plattformen – inklusive Switch, PS4, Xbox One und PC. Wer also schon mal seine Dämonen-Skills auffrischen will, bekommt hier die perfekte Gelegenheit – Höllenmodus inklusive.

Onimusha: Warlords ist wieder da, tödlicher denn je. Wer keine Angst vorm virtuellen Exitus hat und sich auf einen der härtesten Retro-Trips seit langem einlassen will, sollte ab dem 23. April die Klinge schärfen. Willkommen in der Hölle.