Onimusha: Way of the Sword – Ein faszinierendes Samurai-Abenteuer mit dunklen Geheimnissen

Capcom hat sich mit Onimusha: Way of the Sword ein ehrgeiziges Projekt vorgenommen, das die Grenzen traditioneller Action-Spiele erweitert. In einem Interview mit der Famitsu sprachen Produzent Akihito Kadowaki und Director Satoru Nihei über ihre Vision für das Spiel, das sowohl historische Präzision als auch übernatürliche Elemente miteinander vereint. Die wichtigsten Enthüllungen geben einen tiefen Einblick in die Welt von Onimusha: Way of the Sword, die nicht nur Fans der Serie, sondern auch Neueinsteiger fesseln dürfte.

Musashi Miyamoto: Der Samurai, inspiriert von Toshiro Mifune

Ein zentraler Bestandteil des Spiels ist der Held Musashi Miyamoto, inspiriert von der legendären historischen Figur des berühmten Samurai. Doch es ist nicht nur der Name, der diesen Charakter prägt. Das Design von Musashi basiert auf dem ikonischen Schauspieler Toshiro Mifune, der vor allem für seine Rollen in klassischen Samurai-Filmen bekannt ist. Mifune, der eine Aura von Unerschrockenheit und Zorn verkörpert, scheint perfekt zu der düsteren, von übernatürlichen Kräften durchzogenen Welt zu passen, die die Entwickler von Capcom erschaffen haben.

Kyoto wird als der zentrale Schauplatz des Spiels dienen, und wie es sich für die Hauptstadt der Edo-Zeit gehört, wird sie mit zahlreichen historischen Orten angereichert sein. Doch das Spiel bietet weit mehr als nur realistische Kulissen. Es erwartet uns eine dichte Atmosphäre, in der das Übersinnliche auf das Historische trifft. Dunkle, neblige Wälder, verfluchte Tempel und blutgetränkte Schlachtfelder geben den Ton an. Es ist ein Spiel, das den Spieler in eine Welt voller Geheimnisse und uralter Magie entführt.

Schwertkampf und Charakterentwicklung

Im Gameplay setzt Capcom auf einen realistischen und dynamischen Schwertkampf, der besonders durch präzise Schnittmechaniken besticht. Hier liegt der Fokus auf Strategie und Timing. Parieren und Ausweichen sind essenziell für den Erfolg. Ein interessantes Detail ist das „Empowerment System“, das nach erfolgreichen Blocks dem Spieler zusätzliche Belohnungen wie erhöhte Angriffskraft oder schnellere Angriffsanimationen gewährt. Dies soll den Kampf nicht nur herausfordernd, sondern auch extrem befriedigend machen. Die Entwickler betonen, dass Onimusha: Way of the Sword kein „Souls-like“-Spiel ist. Zwar sind die Kämpfe anspruchsvoll, aber sie sollen niemals frustrierend werden. Ein individuell anpassbarer Schwierigkeitsgrad könnte noch kommen.

Charakterentwicklung spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. Spieler können ihren Musashi durch ein Erfahrungssystem individuell verbessern und nach jeder Niederlage stärker werden. Dabei geht es nicht nur um die Verbesserung von Fähigkeiten, sondern auch um das emotionale Wachstum des Charakters, was die Geschichte besonders fesselnd macht.

Ein weiteres Highlight ist die enge Begleitung durch historische Figuren, die als Verbündete dienen. Es wird jedoch kein großes Party-System geben. Stattdessen ist der Spieler vor allem mit wenigen, treuen Verbündeten unterwegs, was das Spielgefühl eher intim und fokussiert hält.

Tradition auch beim Soundtrack

Capcom hat sich zudem für ein traditionelles Sounddesign entschieden, das vor allem durch japanische Instrumente besticht. Die realistischen Schwertkampfsounds sollen dem Spieler das Gefühl vermitteln, mitten im Kampfgeschehen zu stehen. Ein konkreter Titelsong wurde zwar noch nicht bestätigt, aber die Erwartungen an den Soundtrack sind bereits jetzt hoch.

Für Fans, die sich vor expliziten Darstellungen fürchten, hat Capcom vorgesorgt: Eine Option zur Deaktivierung von Bluteffekten und Zerstückelungen wird es geben, um das Spiel für verschiedene Märkte anzupassen.

Onimusha: Way of the Sword ist ein Spiel, das nicht nur auf eine treue Fangemeinde setzt, sondern auch Neueinsteiger mit einer eigenständigen Geschichte und faszinierenden Gameplay-Mechaniken begeistern möchte. Mit einer Spielzeit von rund 20 Stunden für die Hauptgeschichte bietet es genügend Tiefgang, ohne den Spieler zu überfordern. Wer auf historische Genauigkeit, mystische Elemente und anspruchsvolle Kämpfe steht, wird hier sicherlich auf seine Kosten kommen.

Onimusha: Way of the Sword erscheint 2026.