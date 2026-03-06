Video

Onimusha: Way of the Sword – Musashis blutige Rückkehr nach Kyoto

Erlebe Miyamoto Musashis Kampf gegen die Genma. Capcom zeigt im neuen Trailer zu Onimusha: Way of the Sword gnadenlose Samurai-Action und das düstere Kyoto des 17. Jahrhunderts.

Lukas Neumann
Miyamoto Musashi stirbt einen frühen Tod. Doch im Kyoto des 17. Jahrhunderts ist das Ende nur der Anfang. Capcoms neuester Trailer zu Onimusha: Way of the Sword enthüllt die Wiedergeburt des legendären Samurai durch ein mysteriöses Oni-Gauntlet. Sein Ziel ist nicht mehr nur die Perfektion an der Klinge, sondern der Krieg gegen die alles verschlingenden Genma. Der Kampf beginnt am Kiyomizu-dera Tempel.

Das Gameplay fokussiert sich auf gnadenlose Präzision. Stahl trifft auf Stahl in Duellen, die keine Fehler verzeihen. Timing entscheidet alles. Ein perfekt gesetzter Block oder ein tödlicher „Issen“-Konter zerlegt Feinde augenblicklich in Stücke. Über das Gauntlet absorbiert Musashi die Seelen der Erschlagenen, um seine Gesundheit zu regenerieren oder verheerende Kräfte zu entfesseln. Das ist Dark Fantasy in Reinform.

Alte Rivalen kehren zurück. Sasaki Kojiro stellt sich Musashi entgegen, während eine Gruppe loyaler Verbündeter den blutigen Pfad unterstützt. Es geht um mehr als nur Rache. Es geht um die versteckten Legenden und düsteren Geheimnisse Kyotos. Ein Schicksal, geschmiedet aus Blut und Eisen.

Crydog
1 Stunde zuvor

Bin erleichtert das es mehr waffengatung gibt als nur katana ich freue mich schon

