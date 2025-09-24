Latest

Onimusha: Way of the Sword – Neuer Trailer enthüllt Musashi’s Story

Neuer Trailer zu Onimusha: Way of the Sword zeigt Musashi’s Story. Capcom vertieft die Geschichte des legendären Schwertkämpfers. Release 2026.

Lukas Neumann
lukas author
ByLukas Neumann
Lukas ist Junior Editor bei PlayFront.de und bringt frischen Wind ins Team. Mit Neugier, Leidenschaft und kritischem Blick entdeckt er spannende Geschichten auch in unscheinbaren Spielen....
Follow:
Ein Kommentar

Capcom gibt tieferen Einblick in Onimusha: Way of the Sword: Der vierte Trailer konzentriert sich auf „Musashi’s Story“ und wirft ein Schlaglicht auf den legendären Schwertkämpfer Miyamoto Musashi. Anders als gewohnt wird Musashi hier gezwungen, die Macht der Oni anzunehmen, eine Entscheidung, die ihn innerlich zerreißt und neue Konflikte eröffnet.

Der Trailer zeigt nicht nur Musashis inneren Kampf, sondern führt auch mehrere neue Charaktere ein, die die Handlung vorantreiben und den historischen Kontext des Spiels erweitern. Capcom scheint den Fokus stärker auf die moralischen Dilemmata und persönlichen Entscheidungen seines Helden zu legen, statt nur auf reine Action.

Für Fans der Serie bedeutet das mehr Tiefe und narrative Spannweite, für Neueinsteiger ein leichterer Zugang zur Geschichte. Onimusha: Way of the Sword erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC, ein Datum, das man sich vormerken sollte.

TAGGED:
Share This Article
Previous Article rog xbox ally x ROG Xbox Ally X: Mehr Beta als fertiges High-End Gerät?
Next Article fbc firebreak FBC: Firebreak – Große Änderungen mit Re-Launch und Progression kommt
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
1 Kommentar
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Crydog
57 Minuten zuvor

Sieht klasse aus auch die Areale überraschend großflächig dachte es wird ein resi schlauch. Errinert etwas an onimusha 4

0
Antworten
wpdiscuz   wpDiscuz

Read more

1
0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x