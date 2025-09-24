Onimusha: Way of the Sword – Neuer Trailer enthüllt Musashi’s Story

Capcom gibt tieferen Einblick in Onimusha: Way of the Sword: Der vierte Trailer konzentriert sich auf „Musashi’s Story“ und wirft ein Schlaglicht auf den legendären Schwertkämpfer Miyamoto Musashi. Anders als gewohnt wird Musashi hier gezwungen, die Macht der Oni anzunehmen, eine Entscheidung, die ihn innerlich zerreißt und neue Konflikte eröffnet.

Der Trailer zeigt nicht nur Musashis inneren Kampf, sondern führt auch mehrere neue Charaktere ein, die die Handlung vorantreiben und den historischen Kontext des Spiels erweitern. Capcom scheint den Fokus stärker auf die moralischen Dilemmata und persönlichen Entscheidungen seines Helden zu legen, statt nur auf reine Action.

Für Fans der Serie bedeutet das mehr Tiefe und narrative Spannweite, für Neueinsteiger ein leichterer Zugang zur Geschichte. Onimusha: Way of the Sword erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC, ein Datum, das man sich vormerken sollte.