Capcom schwimmt auf einer Erfolgswelle, aber ein großes Puzzlestück fehlt uns noch. Die Entwickler geben jetzt ein Update zum Status von „Onimusha: Way of the Sword“. Und laut diesem ist der Release zum Greifen nahe.

Nachdem wir letzte Woche beim Capcom Showcase den beeindruckenden Overview-Trailer zu Onimusha: Way of the Sword gesehen haben, brannte uns allen eine Frage unter den Nägeln: Wann dürfen wir endlich selbst das Katana schwingen?

Capcom hat das Feedback gehört und bestätigt nun offiziell, dass sich das Spiel in der absoluten Endphase der Entwicklung befindet. Das Team arbeitet mit Hochdruck an den letzten Feinheiten, um den Release noch in diesem Jahr zu stemmen. Ein klares Zeichen, dass wir nicht mehr lange auf die Folter gespannt werden.

Miyamoto Musashi gegen die Genma-Horden

Die gezeigten Spielszenen versprechen ein Action-Feuerwerk, das die Wurzeln der Serie ehrt, aber moderne Standards setzt. Wir schlüpfen in die Rolle von Miyamoto Musashi im Kyoto der Edo-Zeit und legen uns mit den dämonischen Genma an.

Das Kampfsystem setzt auf präzises Timing. Mit dem Oni-Handschuh absorbieren wir Seelen, während Mechaniken wie der Issen-Konter für das nötige spielerische Gewicht sorgen. Die Atmosphäre in den verwüsteten Gassen von Kyoto wirkt angenehm düster und fängt dieses klassische Gefühl der Bedrohung perfekt ein.

📝 Weekly Oni Memo #36



Thank you all so much for all the positive comments you've shared for last week's Capcom Spotlight. We're glad to see so many of you say you can't wait to know when the game will be released! The whole team is now working on the final stages of… pic.twitter.com/ESOw5887k7 — Onimusha (@OnimushaGame) March 13, 2026

Ein vollgepacktes Jahr für Capcom-Fans

Man muss sich mal vor Augen führen, was Capcom dieses Jahr abliefert: Resident Evil Requiem hat bereits Traumwertungen kassiert, Monster Hunter Stories 3 ist gerade erst erschienen und im April wartet mit Pragmata die nächste große IP.

Dass Onimusha nun ebenfalls kurz vor der Fertigstellung steht, ist eine Ansage an die Konkurrenz. Wenn Capcom den aktuellen Rhythmus beibehält, könnte uns die finale Ankündigung des Termins schon im Sommer erwarten. Ein Release im August oder September erscheint immer wahrscheinlicher, um dem großen Blockbuster-Gewitter im November aus dem Weg zu gehen.

Die Bestätigung der „finalen Entwicklungsphase“ nimmt den Wind aus den Segeln der Skeptiker. Capcom liefert derzeit in einer Qualität ab, die wenig Raum für Sorgen lässt. Für uns bedeutet das: Macht eure Konsolen bereit, der Samurai-Epos kommt definitiv noch 2026.

Glaubt ihr, Onimusha kann sich gegen die diesjährigen Schwergewichte wie GTA 6 behaupten, oder sollte Capcom lieber ein ruhigeres Release-Fenster im Spätsommer wählen?