Onimusha: Way of the Sword — Release auf Anfang September vorgezogen

Onimusha: Way of the Sword erscheint bereits am 4. September 2026 und damit drei Wochen früher als ursprünglich von Capcom geplant. Das Action-Adventure begegnet so dem üblichen Trend der Branchen-Verschiebungen und zieht den Release vom 25. September vor.

Strategische Flucht vor der Release-Welle

Capcom korrigiert die eigene Planung aus der vergangenen Woche. Beim hauseigenen Digital-Event stand der 25. September noch fest im Kalender. Dieser Termin hätte das Spiel am selben Wochenende wie „Control Resonant“ und „Silent Hill: Townfall“ platziert.

Ein logistischer Fehler bei einem Franchise, das seit 20 Jahren pausiert. Der neue Termin entzerrt die Lage. Ganz ohne Konkurrenz bleibt der September-Anfang nicht. Das Spiel landet exakt einen Tag nach „The Blood of Dawnwalker“. Eine Woche später folgt „Marvel’s Wolverine“.

Das Entwicklerstudio wandelt die geplanten Vorbesteller-Boni aufgrund der kurzen Frist in eine „Early Adopter“-Aktion um. Wer den Titel bis zum ursprünglichen Stichtag am 25. September erwirbt, erhält den „Lion Dog“-Talisman und den Skin „Sealed Curse“ ohne Zusatzkosten.

We are delighted to bring Onimusha: Way of the Sword to you earlier on September 4, 2026. ⚔️#Onimusha pic.twitter.com/ODdLgVoKLc — Onimusha: Way of the Sword (@OnimushaGame) July 2, 2026

Technische Reife im RE-Engine-Grundgerüst

Die Vorverlegung signalisiert vor allem eines: Die Produktion steht. Verzögerungen beim Polishing gibt es hier offensichtlich nicht. Capcom nutzt für das Comeback die bewährte RE-Engine, die bereits bei Resident Evil stabiles Framepacing und saubere Textur-Pipelines lieferte.

Das Kampfsystem setzt auf kalkulierte Duelle statt auf hektisches Button-Mashing. Für die Animationen wurden echte Schwertkämpfer per Motion-Capture digitalisiert. Die spielbare Demo auf der PS5 zeigt bereits eine stabile Performance im Performance-Modus, die auf konstante 60 Bilder pro Sekunde abzielt. Das ist die technologische Pflichtbasis für die präzisen Kontermechaniken des Spiels.

Der Vorzug des Termins ist ein seltener, aber kalkulierter Schritt. Capcom rettet „Onimusha: Way of the Sword“ vor dem sicheren Untergang im dichten Release-Herbst und beweist Vertrauen in den eigenen Gold-Status. Für Spieler bedeutet das: Wer das Kampfsystem vorab testen will, greift zur aktuellen Demo. Der Spielstand sichert beim finalen Start am 4. September zusätzliche In-Game-Vorteile. Ein technisches Risiko durch den verfrühten Launch ist nach aktuellem Stand nicht zu erwarten.