Onimusha: Way of the Sword – Warum Capcom die Serie jetzt zurückbringt

Es ist mehr als zwei Jahrzehnte her, dass Capcom zuletzt die Welt von Onimusha betrat. Nun kündigte der Entwickler ein neues Kapitel an: Onimusha: Way of the Sword. In einem Interview mit Gamereactor sprach Produzent Akihito Kadowaki darüber, warum gerade jetzt der richtige Moment für ein Comeback ist.

20 Jahre Wartezeit: Warum jetzt der richtige Moment ist

Kadowaki erklärt, dass die letzten Jahre voller Projekte bei Capcom die Umsetzung eines neuen Onimusha-Titels verhindert haben. „Ein Spiel zu entwickeln dauert etwa drei bis fünf Jahre. Früher war es einfach nicht möglich, alle Kernteams zusammenzubringen.“ Doch mit der Verfügbarkeit der neuen RE Engine und der passenden Teamkonstellation war die Zeit reif. Das Ergebnis: Onimusha: Way of the Sword ist offiziell in Arbeit, mit einem Release-Ziel für 2026.

Für Fans der Serie ist das eine Nachricht, die Hoffnungen weckt. Für neue Spieler bedeutet es vor allem eines: Eine Gelegenheit, eine legendäre Reihe endlich kennenzulernen.

Klassisch und neu: Was Way of the Sword anders macht

Für Kadowaki war es wichtig, dass das Spiel sowohl alteingesessene Fans als auch neue Spieler anspricht. Die dunkle Fantasy-Welt, das schnelle Schwertkampf-System und die markanten Charaktere bleiben zentrale Elemente. Gleichzeitig soll das Spiel neue Akzente setzen: Spieler können nun Seelen absorbieren und so den Kampf dynamischer gestalten.

„Wir wollten ein Spielerlebnis schaffen, das fordernd, aber nicht frustrierend ist. Man soll lernen und sich verbessern, ohne dass die Motivation sofort zerbricht“, so Kadowaki weiter. Dazu kommt eine sorgfältige Umsetzung der Spielwelt: Kyoto dient als Inspiration für die Umgebungen, die mit viel Liebe zum Detail umgesetzt werden.

Onimusha: Way of the Sword ist also kein reines Nostalgieprojekt. Es verbindet klassische Elemente mit modernen Action-RPG-Mechaniken, die sich in den letzten Jahren bewährt haben. Für alle, die auf fordernde Kämpfe, tiefgehende Charaktere und atmosphärische Settings stehen, könnte der neue Onimusha-Titel genau das Richtige sein.

Capcoms Ansatz zeigt: Geduld zahlt sich aus, sowohl für Entwickler als auch für Fans. Ob Way of the Sword die Erwartungen erfüllen kann, bleibt abzuwarten, aber die bisherigen Infos geben Grund zur Vorfreude.