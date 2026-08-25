Only on PlayStation? Wie Sony und Xbox wieder Grenzen ziehen

Ausgerechnet kurz vor der gamescom ändern Sony und Xbox ihre Sprache. Ein neuer PS5-Spot wirbt plötzlich wieder mit „Only on PS5“, während Xbox das Konkurrenzlogo in eigenen Trailern verschwinden lässt.

Sony dreht die Zeit zurück

Sony lässt in einem neuen Trailer wieder die alte Schule auffahren. „Marvel’s Wolverine“, „Saros“, „Gran Turismo 7“, „God of War: Laufey“, „Astro Bot“ und „Ghost of Yōtei“ werden frontal als PS5-Exclusives deklariert. Wer die letzten Jahre aufgepasst hat, weiß: Diese Formulierung war fast schon vergraben. Sony schob seine Singleplayer-Garanten zuletzt verlässlich auf den PC nach.

Jetzt die Kehrtwende. Berichte gaben schon im März den Hinweis, dass Tokio bei großen Singleplayer-Titeln vom PC-Kurs abrunden will. Hinweise auf spätere PC-Releases verschwanden schrittweise. Intern soll PlayStation-Chef Hermen Hulst klargestellt haben, dass Titel wie „Marvel’s Wolverine“ oder „Ghost of Yōtei“ Konsolen-exklusiv bleiben. Der neue Werbespot macht dieses Gemunkel nun extrem greifbar. Sony will den Wert der PS5-Hardware wieder stärken. Wenn die Spiele nicht mehr automatisch für den PC kommen, zieht die eigene Konsole wieder als Argument.

Xbox verschweigt die PS5

Der Blick nach Redmond macht das Bild erst richtig schräg. Xbox fährt die Multiplattform-Schiene, schämt sich im Marketing aber scheinbar dafür. Ein neuer Clip zu „Minecraft Dungeons 2“ nennt auf dem eigenen Kanal nur noch Xbox Series X|S und PC. Die angekündigte PS5-Version? Im vorherigen Trailer noch genannt, jetzt weggewischt.

Beim neuen „Fable“ das gleiche Spiel: Der frische Teaser nennt gar keine Plattformen mehr. Das ist pure Taktik. Xbox kann die PS5-Releases nicht mehr zurücknehmen, sie wollen Sonys Hardware nur kein kostenloses Schaufenster mehr bieten. Sie verkaufen die Spiele drüben, schweigen es im eigenen Haus aber tot.

Die Rückkehr der Worthülsen

Es geht hier nicht um eine echte Rückkehr zu alten Zeiten. Die Geschäftsmodelle sind längst zu tief miteinander verwoben. Es geht um Exklusivitätskommunikation.

Sony schreit wieder laut heraus, dass ihr bestimmte Spiele nur bei ihnen bekommt. Xbox schluckt den Namen des Konkurrenten lieber herunter, um die eigene Hardware-Marke nicht komplett zu entwerten. Das Marketing grenzt sich ab, während die Realität dahinter längst durchmischt bleibt. Die echte Exklusivität ist nicht zurück. Aber ihre Sprache definitiv.

Das Versteckspiel der Publisher ist pure Strategie vor der gamescom. Sony braucht Kaufanreize für die PS5, Xbox will das eigene Ökosystem retten, ohne auf das PS5-Geld zu verzichten. Für uns Gamer ändert sich am Ende wenig an den tatsächlichen Plattformen, wohl aber am Tonfall.

Würdet ihr euch eine PS5 kaufen, wenn Sony den PC-Releases von Blockbustern wie Wolverine wirklich den Stecker zieht?