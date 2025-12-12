ONTOS enthüllt: Frictional Games öffnet die Tür zu einem Sci-Fi-Mysterium

Es gibt Ankündigungen, die sofort das Gefühl vermitteln, dass hier mehr passiert als ein weiteres Projekt auf der Release-Liste. ONTOS gehört genau in diese Kategorie. Frictional Games, bekannt für SOMA, Amnesia und Penumbra, positioniert sein neues Spiel als geistigen Nachfolger eines der meistdiskutierten Sci-Fi-Horrortitel der letzten Dekade. Jetzt zeigt der Enthüllungstrailer, wohin die Reise geht: hinein in ein Science-Fiction-Mysterium, das Realität und Identität auf ungewohnte Weise herausfordert.

Im Zentrum steht Ingenieurin Aditi Amani, die das umfunktionierte Mondhotel Samsara durchstreift. Ein Ort, der gleichzeitig Ruine, Archiv und Experimentierfeld ist, und bei dem jeder Gang eine neue Frage aufwirft. Laut den Entwicklern ist Samsara bewusst als Labyrinth gestaltet, nicht, um Spieler auszubremsen, sondern um sie zum Beobachten, Kombinieren und Entscheiden zu zwingen. Denn ONTOS verzichtet bewusst auf vorgefertigte Lösungswege. Entscheidungen entstehen aus Kontext, nicht aus Menüoptionen.

Samsara: Ein Ort voller Spuren – und schwerer Konsequenzen

Was ONTOS sofort spannend macht, ist die Art, wie es alltägliche Interaktionen auflädt. Eine Maschine reparieren, ein Datenträger entschlüsseln, eine Tür öffnen – alles kann Hinweise geben, aber genauso eigene Risiken bergen. Frictional Games bleibt seinem Ansatz treu: Horror entsteht hier nicht aus Schockeffekten, sondern aus der Erkenntnis, dass jede Handlung Spuren hinterlässt.

Das bestätigen auch die erzählerischen Ambitionen. Creative Director Thomas Grip beschreibt ONTOS als Versuch, das „Wesen der Realität“ erfahrbar zu machen. Ein hoher Anspruch, aber Frictional hat bereits gezeigt, dass philosophische Themen in interaktiver Form funktionieren können. Mit Stellan Skarsgård im Cast gewinnt ONTOS zusätzlich schauspielerisches Gewicht, ein eher seltener Schritt für Spiele dieser Art.

Ein Projekt mit langen Schatten – und einer außergewöhnlichen Entstehung

Interessant ist auch der Weg zur Enthüllung. Teile der Community haben ONTOS schon vor Monaten über ein ARG wahrgenommen, das versteckte Hinweise im SOMA-Jubiläumsupdate verteilte. Websites, kryptische Nachrichten, absichtlich fehlerhafte Daten, ein spielerischer Einstieg in die Themenwelt, der zeigt, wie viel Planung hinter diesem Projekt steckt.

Mit der neuen HPL4-Engine verspricht Frictional zudem technische Fortschritte, die ihre typischen Schwergewichte – Atmosphäre, physikbasierte Interaktion, Nähe zur Spielfigur – noch direkter transportieren sollen.

Jetzt bleibt die Frage: Wird ONTOS 2026 tatsächlich das liefern, was der Trailer andeutet – eine Mischung aus Mystery, Härte und philosophischem Anspruch? Die Wunschliste steht bereit.