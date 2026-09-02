ONTOS Gameplay-Look: Körperlos im Ratten-Server

Das Entwicklerstudio hat neue Gameplay-Szenen zu „ONTOS“ veröffentlicht und zeigt darin ein verstörendes Experiment im umgebauten Mond-Hotel Samsara.

Ihr steuert die Protagonistin Aditi, die auf der Suche nach Antworten durch die verlassenen Räume navigiert und dabei in das Labor des Wissenschaftlers Dr. Crombie gerät.

Gehirntransfer im Hotel Samsara

In den gezeigten Szenen trifft Aditi im Labor auf ein biologisches Server-Rack voller Ratten. Dr. Crombie wollte eigentlich sein Bewusstsein klonen, um die Kopie mit seinem Originalgeist zu vergleichen. Das Experiment ging schief. Sein Geist steckt nun im System, während sein menschlicher Körper reglos vor den Geräten sitzt.

Das Gameplay erfordert direkte Interaktionen mit der Apparatur über verschiedene Kabel und Schalter. Die Dialoge laufen in Echtzeit ab, während ihr an den Mechaniken hantiert. Ein falscher Handgriff trennt die Hauptleitung. Crombies menschliche Hülle stirbt ab, sein Verstand bleibt im Nagetiere-Netzwerk gefangen.

Nervenaufreibend oder spielerisch starr?

Die Szene lebt von der bedrückenden Atmosphäre und die Hilflosigkeit des Wissenschaftlers überträgt sich sofort auf den Spieler. Das System reagiert empfindlich auf falsche Handlungen und erzeugt echten Druck.

Offen bleibt die Frage nach der echten Spielfreiheit. Ob wir als Spieler wirklich dynamische Entscheidungen mit unterschiedlichen Ausgängen treffen oder nur eine vorgegebene Abfolge von Handgriffen abarbeiten, zeigt das Material bisher nicht.

„ONTOS“ liefert mit dem Video eine extrem starke Prämisse für Psychofans ab. Die erzwungene Entscheidung beim Herausziehen der Kabel hinterlässt ein richtig dreckiges Gefühl im Magen.

Hättet ihr Crombies Hauptkabel ohne Vorwarnung gezogen, wenn euch ein Panik-Dialog unter Zeitdruck dazu verleitet?