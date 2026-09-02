Latest

ONTOS Gameplay-Look: Körperlos im Ratten-Server

Lukas Author 2026
By
Lukas Neumann
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
Follow:
2 Min Read
Keine Kommentare

Das neue Gameplay-Material zu ONTOS zeigt ein verstörendes Experiment im Hotel Samsara. Dr. Crombie verliert seinen Körper an einen Ratten-Server.

ONTOS

Das Entwicklerstudio hat neue Gameplay-Szenen zu „ONTOS“ veröffentlicht und zeigt darin ein verstörendes Experiment im umgebauten Mond-Hotel Samsara.

Ihr steuert die Protagonistin Aditi, die auf der Suche nach Antworten durch die verlassenen Räume navigiert und dabei in das Labor des Wissenschaftlers Dr. Crombie gerät.

Gehirntransfer im Hotel Samsara

In den gezeigten Szenen trifft Aditi im Labor auf ein biologisches Server-Rack voller Ratten. Dr. Crombie wollte eigentlich sein Bewusstsein klonen, um die Kopie mit seinem Originalgeist zu vergleichen. Das Experiment ging schief. Sein Geist steckt nun im System, während sein menschlicher Körper reglos vor den Geräten sitzt.

Das Gameplay erfordert direkte Interaktionen mit der Apparatur über verschiedene Kabel und Schalter. Die Dialoge laufen in Echtzeit ab, während ihr an den Mechaniken hantiert. Ein falscher Handgriff trennt die Hauptleitung. Crombies menschliche Hülle stirbt ab, sein Verstand bleibt im Nagetiere-Netzwerk gefangen.

Nervenaufreibend oder spielerisch starr?

Die Szene lebt von der bedrückenden Atmosphäre und die Hilflosigkeit des Wissenschaftlers überträgt sich sofort auf den Spieler. Das System reagiert empfindlich auf falsche Handlungen und erzeugt echten Druck.

More Read

ONTOS
Frictional Games zeigt verstörendes Gameplay zu ONTOS: Ratten, Moral und Stellan Skarsgård
ONTOS
ONTOS verschoben: SOMA-Nachfolger kommt erst 2027
ONTOS
ONTOS enthüllt: Frictional Games öffnet die Tür zu einem Sci-Fi-Mysterium

Offen bleibt die Frage nach der echten Spielfreiheit. Ob wir als Spieler wirklich dynamische Entscheidungen mit unterschiedlichen Ausgängen treffen oder nur eine vorgegebene Abfolge von Handgriffen abarbeiten, zeigt das Material bisher nicht.

„ONTOS“ liefert mit dem Video eine extrem starke Prämisse für Psychofans ab. Die erzwungene Entscheidung beim Herausziehen der Kabel hinterlässt ein richtig dreckiges Gefühl im Magen.

Hättet ihr Crombies Hauptkabel ohne Vorwarnung gezogen, wenn euch ein Panik-Dialog unter Zeitdruck dazu verleitet?

TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted

The Trends

Rockstar macht GTA Roleplay offiziell – und das könnte für GTA 6 wichtig werden

Rockstar Games startet NoPixel V exklusiv im eigenen Launcher. Was das Testfeld…

Keine Kommentare

PlayStation Plus im September 2026: Vier neue Spiele ab sofort zum Download bereit

Das PS Plus-Line-up für September 2026 ist da: Sniper Elite Resistance, MLB…

4 Kommentare

PlayStation-Preiserhöhungen: Wie Gaming für Nutzer systematisch teurer wird

Sony stellt das Hardware-Wachstum ein und fokussiert 125 Millionen Bestandskunden. Das Ende…

22 Kommentare

You Might Also Like